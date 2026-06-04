Fortnite : Événement Ultime rupture, heure, date et informations

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 juin 2026 à 12h18
Retrouvez toutes les informations relatives à l'événement Ultime rupture dans Fortnite, qui arrive pour conclure la saison actuelle et qui permettra de laisser place à la saison 3. Nous faisons le point, notamment sur la date et l'heure.
Fortnite : Événement Ultime rupture, heure, date et informations

Les transitions entre les différentes saisons de Fortnite ont parfois été marquées par des événements mémorables, impliquant, de temps en temps, les joueurs, que ce soit en tant que spectateurs sur le champ de bataille, ou parfois acteurs, en contrôlant des robots, par exemple. Tandis que les choses se sont calmées, Epic Games a tout de même prévu quelque chose pour clôturer sa saison 2 du chapitre 7, avec l'événement Ultime rupture, qui a lieu ce 6 juin.

Pour ne rien manquer de ce rendez-vous qui changera Fortnite, voici tout ce que vous devez savoir sur l'événement Ultime rupture dans Fortnite du 6 juin 2026.

Fortnite événement Ultime rupture, c'est quoi ?

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Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite explication. Tout au long de cette saison les joueurs ont pu voir deux camps s'affronter, l'équipe du Roi des glaces et l'équipe de la Fondation. Évidemment, Epic Games profite de cela pour créer un événement de fin de saison qui verra le combat final donner son grand gagnant, et vous n'aurez pas le droit à la même chose selon le camp que vous avez choisi en début de saison.

Après quoi, nous devrions accueille la saison 3 du chapitre 7 de Fortnite, avec une nouvelle histoire.

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Quelle date pour l'événement Ultime rupture dans Fortnite ?

La fin de la saison est prévue pour ce 5 juin, mais l'événement aura en réalité lieu le 6 juin en France, puisqu'il est programmé pour commencer dans la nuit. Une déception pour les joueurs français, qui ont plutôt l'habitude de pouvoir en profiter en début de soirée. Une partie d'entre eux ne pourra, effectivement, pas participer à cet événement tardif. 

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À quelle heure aura lieu l'événement Ultime rupture dans Fortnite ?

L'information la plus importante, évidemment, pour ne rien louper. L'événement Ultime rupture dans Fortnite sera lancé à 1h00 (heure française) le samedi 6 juin 2026, soit dans la nuit du vendredi au samedi. Epic Games précise toutefois qu'il faut se connecter dès 00h20 pour s'assurer de pouvoir y participer.

Et malgré l'horaire, il est noté que l'événement ne sera organisé qu'une seule fois et que les absents ne pourront pas le rattraper plus tard, comme cela a parfois été le cas par le passé. Il faudra donc impérativement être présent à 00h20 le 6 juin pour participer à Ultime rupture dans Fortnite

Tous les participants obtiendront gratuitement quelques récompenses, comme : 

  • La pioche Coutelas du chaos
  • La mascotte Aboyageur noir, à condition d'y participer avec une ou plusieurs personnes

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Rendez-vous le samedi 6 juin 2026, dès 00h20 donc, afin de découvrir l'événement Ultime rupture sur Fortnite. Nous devrions ensuite découvrir la saison 3 de Fortnite dans la foulée

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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HvK_Priam (invité) Le 04/06/2026 à 19:33

moi je trouve que l'event est trop tard