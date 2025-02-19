Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison 2 du chapitre 6 ?

La première saison du chapitre 6 de Fortnite est sur le point de se terminer. Mais quand et à quelle heure sera lancée la saison 2 du chapitre 6 ?
Le chapitre 6 de Fortnite va, normalement, continuer à avancer avec une deuxième saison
cette fin de mois de février, après environ deux mois de vie, ce qui est une durée relativement courte, l'une des plus rapides d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, la saison 2 du chapitre 6 du battle royale est toute proche
, et avec sa sortie imminente, certains se demandent à quelle heure va être lancée la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
.
Quand commence la saison 2 du chapitre 6 ?
Comme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernant la nouvelle saison
et sa sortie. Pour cette transition entre la saison 1 et 2, les choses se passeront normalement en douceur, étant donné que nous n'aurons aucun événement de fin. Epic Games devrait continuer avec sa façon de faire des derniers mois : c'est-à-dire publier la nouvelle saison par le biais d'une mise à jour, sans fioriture.
De fait, le rendez-vous est donné dès le vendredi 21 février, en début de journée. Cette date est connue depuis le lancement de la saison 1, étant donné qu'Epic Games indique toujours la durée de ses saisons, bien que des modifications puissent avoir lieu en cours de route.
À quelle heure commence la saison 2 du chapitre 6 ?
Concernant l'heure de sortie de la saison 2 de Fortnite
, Epic Games n'a pas encore communiqué officiellement, mais il est facile de faire des suppositions, tant le studio fonctionne toujours de la même manière. Comme l'indique l'image, la saison va se terminer à 11 heures, heure française (mais des changements de dernière minute peuvent avoir lieu). De fait, la maintenance des serveurs
va débuter dans la foulée, ce 21 février, et il ne sera plus possible de lancer une partie quelques minutes avant et durant toute la durée de la maintenance. À partir de 11 heures, les développeurs publieront la mise à jour de la saison 2 sur les serveurs de Fortnite. S'ensuivra une maintenance de plusieurs heures, avec une heure de sortie pour la saison 2 du chapitre 6 en début d'après-midi, estimée vers 14h
selon comment évoluent les choses. Comme toujours, le patch à télécharger risque d'être assez important, plus qu'une mise à jour habituelle.
Notez que l'article sera mis à jour (sur la date et l'heure) si Epic Games partage des informations plus précises.
Quelles nouveautés pour la saison 2 ?
Naturellement, jusqu'au grand moment de la révélation, nous n'aurons aucune certitude sur les nouveautés de cette deuxième saison du chapitre 6. Epic Games a toutefois donné quelques précisions sur les skins, et quelques changements sur la carte. Par exemple :
- Armes à double maniement
- Nouveau fusil à pompe
- Nouveau pistolet-mitrailleur
- Fusil laser
- Matraque électrique étourdissante
- Objet mythique de Sub-Zero (collaboration Mortal Kombat)
- Nouveau fusil de sniper
- Rocket Drill, une nouvelle version du Rocket Ram
- Nouveau POI : le manoir du Baron (qui pourrait remplacer Lost Lake)
- Nouvelle zone : la mine d'or
- Nouveaux skins pour le passe de combat et la boutique d'objets
- Un nouveau Médaillon à collectionner
Quoi qu'il en soit, rendez-vous le 21 février pour découvrir la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite. Aucun événement ne devrait être organisé par Epic Games
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commentaires (3)
C'est très intéressante
Fornite est le meilleur jeux du monde merci de l'avoir sortie Epic game je vous adore 🥳 bisous
Ok
quand le temps du mise a jour