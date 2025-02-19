Fortnite : Un événement pour la fin de la saison 1 chapitre 6 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 février 2025 à 16h00
À l'approche de la fin de la saison 1 du chapitre 6 de Fortnite, de nombreux joueurs se demandent si un événement majeur sera organisé, ou non, sur le battle royale.
Fortnite : Un événement pour la fin de la saison 1 chapitre 6 ?
Comme très souvent, les fins de saisons sont mouvementées sur Fortnite. Dans un premier temps, parce que les joueurs se précipitent pour terminer leurs quêtes et obtenir le plus de récompenses possible, mais dans un second temps, parce qu'Epic Games commence son teasing et, parfois, à préparer l'événement de fin de saison. Mais pour la transition entre les saisons 1 et 2 du chapitre 6 de Fortnite, il semblerait que nous n'ayons aucun événement de prévu

Pas d'événement pour la fin de la saison 1 du chapitre 6 ?

En effet, même si Epic Games n'a rien communiqué de manière officielle, tout indique que nous n'aurons aucun événement pour la fin de cette première saison du chapitre 6. La raison ? Le studio n'a pas donné rendez-vous aux joueurs, ce qui est souvent le cas lors de telles festivités. De plus, l'heure de fin de la saison laisse penser que nous aurons simplement une mise à jour, d'autant plus que nous avons eu un bel événement pour le lancement de ce nouveau chapitre.

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Epic Games préfère organiser des événements ou des festivités uniquement lors des transitions majeures, ce qui ne semble pas être le cas ici. Il n'y aura donc aucune festivité spéciale pour le lancement de la saison 2 de Fortnite chapitre 6. La transition devrait se faire en douceur, par le déploiement d'une mise à jour majeure dans la matinée du 21 février 2025. Nous en saurons plus à ce sujet très vite et nous ne manquerons pas de vous ternir informé. D'ailleurs, le prochain événement de taille ne devrait pas arriver avant la fin du chapitre 6... 
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Quoi qu'il en soit, le studio devrait continuer à teaser certains points importants de sa saison 2 ces prochaines heures. L'article sera mis à jour si jamais Epic Games communique sur un événement pour la fin de la saison 1 de Fortnite. Nous connaissons aussi l'heure de sortie de la saison 2 du chapitre 6.

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