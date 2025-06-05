Fortnite propose une nouvelle façon d'avoir des V-bucks



le 05 juin 2025 à 12h39 Publié par Corentin Rimbert le 05 juin 2025 à 12h39

Epic Games continue d'innover pour faciliter les achats au sein de son univers. Lors du récent événement State of Unreal, la société a annoncé une série d'améliorations majeures à venir sur l'Epic Games Store, dont l'arrivée prochaine d'un tout nouveau moyen de paiement pour Fortnite : les cartes-cadeaux de Fortnite.