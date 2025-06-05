Fortnite propose une nouvelle façon d'avoir des V-bucks

Epic Games continue d'innover pour faciliter les achats au sein de son univers. Lors du récent événement State of Unreal, la société a annoncé une série d'améliorations majeures à venir sur l'Epic Games Store, dont l'arrivée prochaine d'un tout nouveau moyen de paiement pour Fortnite : les cartes-cadeaux de Fortnite.
Cette nouveauté, prévue pour la deuxième moitié de l'année 2025, devrait rendre l'expérience d'achat de V-bucks, abonnements au Club et autres contenus Fortnite plus simple et intuitive. Epic Games en a dit plus sur son site officiel
, dont voici tous les détails.
Qu'est-ce que les cartes-cadeaux de Fortnite ?
Ces nouvelles cartes prépayées, simplement appelées cartes-cadeaux de Fortnite
, permettront aux joueurs de charger directement de l'argent sur leur compte. Cette somme pourra ensuite être utilisée librement pour :
- Acheter des V-bucks
- Souscrire à l'abonnement Club Fortnite
- Acheter des jeux ou des bundles sur l'Epic Games Store
Grâce à leur polyvalence, les cartes-cadeaux de Fortnite deviendront un moyen très pratique de gérer son budget Fortnite et Epic Games Store.
Des cartes pratiques et idéales à offrir
Les cartes-cadeaux de Fortnite
faciliteront considérablement le processus d'achat sur la boutique Epic Games. Elles permettront notamment de :
- Simplifier le processus de paiement : moins d'étapes pour finaliser vos achats.
- Faire des cadeaux facilement : ces cartes constitueront des cadeaux parfaits pour vos amis ou votre famille.
- Bénéficier des récompenses Epic : chaque achat réalisé avec ces cartes donnera potentiellement droit à un cashback de 20 % grâce au programme de fidélité d'Epic.
Compte tenu de leur côté pratique pour offrir, il est fort probable qu'Epic choisisse de lancer ces cartes avant la période des fêtes de fin d'année 2025.
Les différents montants disponibles
Epic Games précise que pour le moments, les cartes proposeront un montant de 10 €, 25 €, 50 € et 100 €. Toutefois, il sera possible d'offrir une carte avec un montant personnalisé compris entre 10 € et 150 €. De quoi assurément faire plaisir à un proche, bien que l'achat de skins doit rester totalement secondaire. Rappelons qu'il est aussi possible d'avoir des V-bucks en payant moins cher
.
Notez que tous les joueurs qui utilisent une carte-cadeaux de Fortnite avant le 31 décembre 2025 recevront automatiquement sur leur compte une tenue spéciale.
Une année riche en nouveautés sur l'Epic Games Store
Les carte-cadeaux de Fortnite ne sont qu'une partie des nombreuses améliorations prévues sur l'Epic Games Store en 2025. D'autres nouveautés attendues incluent :
- Le pré-chargement des jeux
- Un système amélioré pour la recherche de contenus
- De meilleures fonctionnalités pour offrir des jeux à vos amis
Ces initiatives montrent clairement la volonté d'Epic Games de rendre l'expérience utilisateur toujours plus agréable et accessible à tous ses joueurs, mais aussi tenter de concurrencer Steam, qui reste le leader du marché.
commentaires (57)
club
Je t’ai appelé, c’est combien ?
Vous pouvez mettre Carement des quête pour avoir des v-buck, parce je joue de puis 3 longue année je n'ai jamais eu le passe combat et vous avez penser au pauvre comme moi , je trouve que c'est injuste de faire sa vous faites comme dans Roblox et ça c'est blessant pour les tout petits de ne pas avoir de v-buck merci de réaliser le rêve de ma petite sœur 😭🥺😔
Bonjour fortnite mon compte c'est samy_kch et j'aimerai avoir 3000v-bucks sa serait bien je vous remercie d'avance☺☺☺😊😊😊😀😀😀👍👍👍👍👍😇😇😇
J’aimerait avoir 2800vbucks
J aimerai que le jeu revienne comme a l époque et j aimerai avoir des vbucks
Coucou fornite je peut avoir 1000 vbuck
Coucou fortuite je peut avoir 1000vbuck
trop cool
j'aimerai avoir des v-bucks pour car je suis pauvre
Jr veux 2800 vbucks merci d’avance
J'aimerais bien avoir des robux car je n'ai pas
Bonjour mally lundi maison NINTENDO SWITCH ok
FORTNITE PROPOSE UNE
C’est trop bien
ajoutez le pseudo au-dessus fn
Svp vbucks
Puis-je avoir 5000 Vbucks s'il vous plaît ?
V bux svp sinon vous être rasiste
Je veux des vbuk
Je vous en supplie 13 500 vais bug comme ça je suis tranquille SVP SVP