Fortnite V-bucks : Comment obtenir des V-bucks pas chers ?

À quoi servent les V-bucks ?

Comment avoir des V-bucks pas chers ?

1 000 V-bucks → 9,99 € au lieu de 9,99 €, soit 0 % de réduction.

→ au lieu de 9,99 €, soit 0 % de réduction. 2 800 V-bucks → 22,99 € au lieu de 27,99 €, soit 18 % de réduction.

→ au lieu de 27,99 €, soit 18 % de réduction. Carte PSN de 50 € → 44,99 € au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction.

→ au lieu de 50 €, soit 10 % de réduction. Carte PSN de 20 € → 17,99 € au lieu de 20 €, soit 10 % de réduction.

Comment avoir des V-bucks gratuit ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme dans de nombreux free-to-play, les joueurs depeuvent obtenir une multitude de skins en échange de quelques euros. Pour les avoir, il faut acheter des, la monnaie virtuelle du battle royale, qui peut également servir à mettre la main sur le Passe de combat saisonnier. Cette dernière peut s'acheter de moult manières au prix fort. Mais très vite, acheter despeut devenir cher, d'autant plus qu'Epic Games ne lésine pas sur les nouveautés, pour toujours donner envie aux joueurs.Sachez cependant qu'il est possible d'acquérir desen faisant quelques économies, bien que l'achat de cette monnaie virtuelle reste un coût.Quand vous vous baladerez sur la toile, vous pourriez très vite tomber sur des annonces pour avoir dess. Sachez qu'il peut, dans certains cas, s'agir d'une arnaque, certains n'hésitant pas à rouler les plus jeunes, n'étant pas forcément conscients des dangers d'internet sur ces choses-là. Pour être sûr de ne pas avoir affaire à une arnaque, il faut se rendre sur les sites de confiance, tels qu'Instant Gaming.Ici, vous allez effectivement pouvoir mettre la main sur des V-bucks, lesquels sont très souvent en promotion, permettant donc de faire quelques économies, dans l'optique d'acheter un Passe de combat ou le dernier skin tendance de la boutique.À l'heure actuelle, voici ce qui est proposé :Pour activer les, il suffit de vous rendre à cette adresse, de vous connecter et d'entrer le code. Le tout devrait être automatiquement ajouté à votre compte. Pour ce qui est des cartes PSN, il faut passer via le PlayStation Store.Malheureusement, et vous devez vous en douter, il est tout bonnement. Vous pouvez toutefois en récupérer quelques-uns en jeu, via le Passe de combat, à certains paliers.