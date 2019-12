Fortnite pourrait fortement évoluer en 2020

Fortnite pourrait évoluer dans les mois à venir, afin de devenir bien plus qu'un jeu vidéo. C'est en tout cas ce que laisse présager Tim Sweeney, le fondateur d'Epic Games.

Fortnite bientôt plus qu'un jeu vidéo ?

Fortnite is a game. But please ask that question again in 12 months. — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 26, 2019

Un film Fortnite en 2020 ?

est à l'heure actuelle l'un des jeux les plus populaires du monde, et même les personnes ne s'intéressant que très peu aux jeux vidéo connaissent le nom., en témoignent les nombreux partenariats ayant eu lieu ces derniers mois (et plus récemment).Toutefois, le fondateur d', en charge du développement de Fortnite , a laissé sous-entendre que. C'est sur Twitter, lorsqu'un utilisateur du réseau social lui a demandé s'il définissait Fortnite comme un jeu ou une plateforme que l'intéressé a répondu que « Fortnite est un jeu. Mais reposez-moi la question dans douze mois ».Bien évidemment, ces propos ne sont pas très clairs, et nous ne savons pas ce que Tim Sweeney a derrière la tête,Comme nous vous le disions plus haut, Fortnite est un succès incontestable, et il ne serait pas étonnant de, à l'instar de nombreux autres jeux ayant été adaptés pour le cinéma ou la télé, commeou plus récemment. Néanmoins, même si cela peut arriver dans les mois à venir, certains spécialistes prédisaient une sortie plus lointaine , dans une « trentaine d'années ».Quoi qu'il en soit, nous devons faire preuve de patience avant de voir quels sont les plans d'Epic Games quant à Fortnite, qui fera, encore une fois,