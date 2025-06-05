Fortnite offre un skin à tous les joueurs, voici comment l'obtenir (tenue Simien du Fantôme)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 juin 2025 à 17h20
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Pour encourager les joueurs à profiter de la dernière nouveauté, le studio a annoncé qu'un skin serait offerts à celles et ceux qui l'utiliseront avant la fin de l'année.
Fortnite offre un skin à tous les joueurs, voici comment l'obtenir (tenue Simien du Fantôme)
Epic Games se montre très souvent généreux avec sa communauté, que ce soit en offrant des cosmétiques ou même des tenues, les objets les plus prisés de Fortnite. Alors que la saison 3 du chapitre 6 de Fortnite va se terminer et que nous nous dirigeons vers la quatrième saison, le studio a fait une annonce importante : l'arrivée des cartes-cadeaux de Fortnite. Et pour inciter les joueurs à dépenser leur argent, il leur est promis un skin.

Comment avoir gratuitement la tenue Simien du Fantôme dans Fortnite ?

Ici, il ne sera pas question de se rendre dans Fortnite pour obtenir la tenue Simien du Fantôme, ni d'aller dans la boutique. Il faudra néanmoins effectuer une action bien précise : acheter une carte-cadeaux de Fortnite (et non pas une carte de V-bucks). En soit, la tenue n'est donc pas réellement gratuite, mais est offerte à tous les joueurs qui utilisent une carte-cadeaux de Fortnite, à un certain moment.

La période est d'environ six mois, laissant le temps à tous les joueurs d'obtenir la tenue Simien du Fantôme. 
  • En France, l'offre est valable de la sortie de ces cartes (juin) jusqu'au 31 décembre 2025.
skin-siemen
Lorsque vous activez une carte, vous obtiendrez la récompense dans la foulée, au bout de quelques minutes tout au plus, via le compte qui a bénéficié de l'argent contenu sur la carte. Pensez donc à être bien connecté à votre compte avant d'entrer le code présent sur la carte achetée. Celle-ci peut d'ailleurs s'acheter en physique (voir ci-dessous). Cette carte remplacera petit à petit les cartes V-bucks. 

skin-tenue-siemen-fantome
Côté physique, vous en trouverez normalement dans les enseignes suivantes en France : 
  • Auchan
  • Carrefour
  • Cora
  • Cultura
  • Fnac
  • Leclerc
  • Micromania
  • Systeme U
Epic Games rappelle également que les V-bucks obtenus sur Nintendo Switch en activant une carte cadeaux ne peuvent être utilisés que sur Nintendo Switch. Tandis que sur les autres plateformes, le porte-monnaie est partagé, permettant d'utiliser les récompenses sur toutes les plateformes.

Enfin, il est précisé que la tenue Simien du Fantôme, qui est ici offerte, pourra arriver plus tard dans la boutique de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (15)

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Xxprimet (invité) Le 17/06/2025 à 15:41

A Leclerc il n'y a pas de cartes cadeaux Fortnite.
Pourquoi ?

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Kelyou_972 (invité) Le 07/06/2025 à 13:49

Svp je pourrais avoir des vbucks s'il vous plaît merci.

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Kelyou_972 (invité) Le 07/06/2025 à 13:47

Svp pouvez vous me donner des vbucks et aussi des nouveaux pack gratuits pour PlayStation s'il vous plaît merci.

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MohamedAmine0655 (invité) Le 07/06/2025 à 12:50

10000 v bucks

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Rabbi.9 (invité) Le 07/06/2025 à 11:19

J'aime bien jouer à fortnite et fortnite avait fait beaucoup défor et sais trop bien continuer comme ça

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Tymeo 971 (invité) Le 06/06/2025 à 21:06

Vous êtes les meilleurs ⛄

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FarSkunk182 (invité) Le 06/06/2025 à 20:26

Vous pouvez offrir le cadeau à un jour spécial s'il vous plaît 🥰😘😝❤️‍🔥❣️💘💌 Bay bay.

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SLPLYX (invité) Le 06/06/2025 à 19:03

EN VRAI SA ALAIRE BIEN

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Manon rousseau (invité) Le 06/06/2025 à 16:44

Bonjour

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linaaa92290 (invité) Le 06/06/2025 à 15:12

Svp Fortnite j'aimerai des v-buck !

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Yousseflaterreure (invité) Le 06/06/2025 à 14:53

Merci beaucoup

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Yousseflaterreure (invité) Le 06/06/2025 à 14:52

Coucou fortnite

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Monpalatin (invité) Le 06/06/2025 à 13:53

Salut

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Focus _le_goat (invité) Le 06/06/2025 à 13:24

Les boss

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Merci (invité) Le 06/06/2025 à 09:49

Merci Fortnite c'est trop bien