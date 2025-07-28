Fortnite officialise l'arrivée d'un mode escouade à 6 joueurs

Les équipes grandissent dans Fortnite. Après plusieurs semaines de rumeurs, Epic Games confirme enfin que le mode Blitz Royale bénéficiera très prochainement d'un mode escouade pouvant réunir jusqu'à six joueurs, ainsi qu'un second mode inédit baptisé Pure Chaos.
Epic Games continue d'enrichir l'expérience Fortnite
. En plus de contenu pour le mode battle royale de base, le mode Blitz Royale, qui est tellement apprécié qu'il a été intégré en tant que mode permanent, va recevoir une variante offrant des équipes de six joueurs.
Deux nouveaux modes pour enrichir Blitz Royale
C'est par le biais d'une annonce officielle sur X
(anciennement Twitter) qu'Epic Games a dévoilé ces nouveautés. Le mode Blitz Royale, récemment prolongé jusqu'en 2027
, va ainsi s'étoffer avec Six Stack
, permettant de jouer en équipe élargie jusqu'à six membres pour des batailles encore plus intenses. Pure Chaos
, destiné aux joueurs les plus compétitifs avec davantage d'effets de siphon et des adversaires particulièrement redoutables sera également introduit.
Cette annonce a rapidement suscité la curiosité, mais aussi quelques interrogations. Des joueurs se demandent notamment pourquoi ce mode escouade à six n'est pas disponible dans les modes Battle Royale et Zéro Construction habituels
.
Événement spécial : Kamehameha illimités pendant une heure
Parallèlement à ces nouveaux modes, qui n'ont pas encore de date de sortie, Fortnite a annoncé un événement spécial prévu le 2 août 2025
: les joueurs bénéficieront de mythiques Kamehameha illimités pendant une heure
, juste après l'événement narratif « Super Showdown ». Un rendez-vous immanquable pour les amateurs d'action explosive.
Blitz Royale au cœur de la stratégie d'Epic Games
Ces ajouts montrent qu'Epic Games compte bien continuer à étoffer Blitz Royale, mode très apprécié des joueurs pour son rythme rapide et dynamique. L'arrivée des escouades à six joueurs ouvre de nouvelles perspectives stratégiques, renforçant l'aspect social du jeu en permettant des groupes d'amis plus importants. Le mode Pure Chaos, quant à lui, s'adresse aux joueurs les plus aguerris qui cherchent à relever des défis toujours plus intenses et ne veulent que des affrontements sur le champ de bataille.
Avec ces nouveautés ambitieuses, Epic Games semble déterminé à prolonger durablement le succès de Blitz Royale
. Reste désormais à savoir si la communauté répondra présente à ces ajouts très attendus, particulièrement la possibilité de constituer des escouades élargies à six joueurs. N'hésitez pas à nous partager vos idées pour améliorer Blitz Royale en commentaire.
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