Fortnite surprend tout le monde avec une collaboration improbable avec ce nouveau film

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 28 juillet 2025 à 15h46
Après moult collaborations mettant en avant les super-héros, place à toute autre chose pour la prochaine collaboration de Fortnite, qui étonne la majeure partie de la communauté.
Fortnite surprend tout le monde avec une collaboration improbable avec ce nouveau film
Après des crossovers emblématiques avec Superman ou encore Les Quatre Fantastiques : Premiers Pas, Fortnite s'apprête à frapper très fort... et totalement à contre-courant. Le célèbre battle royale collabore cette fois-ci avec Une bataille après l'autre, le prochain film dramatique réalisé par l'auteur de cinéma reconnu Paul Thomas Anderson, mettant en vedette Leonardo DiCaprio.

Un teaser énigmatique dévoile l'improbable partenariat

La révélation inattendue est apparue sur le compte Instagram officiel du film. Dans un court teaser, on y voit Jonesy, célèbre protagoniste de Fortnite, remplacer Leonardo DiCaprio dans une scène-clé de la bande-annonce. Jonesy décroche un téléphone public avec une atmosphère particulièrement intrigante, accompagné d'une légende cryptique : « Il n'y a pas d'aiguilles sur l'horloge. #OneBattleAfterAnother x Fortnite arrive bientôt. »

Miniature vidéo

Cette collaboration étonne par sa nature même, étant donné que les films de Paul Thomas Anderson, réalisateur de chefs-d'œuvre dramatiques comme There Will Be Blood ou Licorice Pizza, sont généralement très éloignés de l'univers coloré et délirant de Fortnite. Un utilisateur du réseau social a même répondu, croyant qu'il s'agissait d'un teaser pour un film Fortnite.

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Quel contenu peut-on attendre de cette collaboration ?

Les détails précis de cette collaboration restent encore mystérieux. Plusieurs hypothèses émergent naturellement :
  • Des skins inspirés des personnages du film, permettant aux joueurs d'incarner Leonardo DiCaprio, Sean Penn ou encore Benicio del Toro.
  • Une expérience Fortnite Creative spéciale pour promouvoir la sortie du film.
  • Des quêtes spéciales données par des PNJ basés sur les protagonistes du thriller.
La possibilité de voir Leonardo DiCaprio ou Sean Penn courir dans l'île aux côtés d'une banane géante et d'un homme-poisson semble presque surréaliste, et pourtant tout à fait possible avec Fortnite.

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Une bataille après l'autre, thriller dramatique sur fond de révolution

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Le film raconte l'histoire d'un ancien révolutionnaire (Leonardo DiCaprio) contraint de renouer avec ses anciens alliés militants après le retour d'un dangereux ennemi (Sean Penn). Nous retrouvons également au casting d'autres géants, tels que Benicio del Toro, Regina Hall et Teyana Taylor dans des rôles secondaires. Prévu pour sortir au cinéma le 24 septembre 2025 en France, ce thriller dramatique n'est clairement pas le genre de film habituellement associé aux événements Fortnite, d'où la grande surprise que suscite cette annonce.

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Mais cette collaboration montre une fois de plus qu'Epic Games est prêt à casser tous les codes en termes de crossovers. Après des super-héros, des icônes pop-culture, et des personnages de jeux vidéo, le battle royale s'aventure désormais dans le cinéma d'auteur, créant un contraste aussi inattendu que réjouissant pour ses joueurs. Reste à découvrir comment Epic réussira à intégrer l'univers cinématographique si particulier de Paul Thomas Anderson dans l'univers explosif de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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