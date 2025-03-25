Fortnite : MàJ 34.20, tous les détails de la mise à jour du 25 mars

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2025 à 11h55
Epic Games a déployé une petite mise à jour ce 25 mars, visant à introduire du contenu et appliquer quelques changements. Retour sur tout ce qu'il faut savoir de la mise à jour 34.20 de Fortnite.
Fortnite : MàJ 34.20, tous les détails de la mise à jour du 25 mars
En 2025, Fortnite ce n'est pas que le mode Battle Royale. De nombreux dérivés ont vu le jour, que ce soit avec Fortnite OG ou les modes de jeu complètement différent (LEGO, Festival, Frénésie...), il y en a pour tous les goûts. Cela pousse donc les développeurs a apporter plus souvent du contenu, et c'est le cas avec la mise à jour du 25 mars, la version 34.20.

Les nouveautés et changements de la mise à jour 34.20

Fortnite OG saison 3

Le point le plus important est que cette mise à jour a implanté la saison 3 de Fortnite OG, et toutes ses spécificités, que ce soit les lieux emblématiques, les armes et même le passe de combat.

Vous pouvez retrouver plus d'informations dans l'article dédié à l'arrivée de la saison 3 de Fortnite OG.

Nouvelle carte et gros changements pour Frénésie

Le mode 5v5 en FPS, à la CS2 de Fortnite, est l'autre principal concerné par cette mise à jour

Une nouvelle carte sera disponible le 8 avril, Château des chutes, qui apporte une touche médiévale aux affrontements, avec davantage de verticalité par rapport à Mégapole 10. Comme ce qui a déjà été expliqué, seul le squelette de la carte sera disponible pour le moment, sans trop de détails, permettant aux développeurs de pouvoir ajuster certaines choses plus rapidement et se concentrer avant tout sur le gameplay.

carte-frenesie
En attendant, voici les équilibrages qui sont, eux, disponibles dès maintenant : 
  • Fusil à pompe spécialisé Frappeur
    • Cadence de tir légèrement augmentée.
    • Dégâts à bout portant considérablement augmentés.
  • Fusil à pompe automatique Furie
    • Dégâts à bout portant augmentés.
    • Dégâts à portée moyenne augmentés.
  • Pistolet-mitrailleur à rafale Tonnerre
    • Dégâts légèrement augmentés.
    • Cadence de tir légèrement augmentée.
  • Fusil d'assaut Percuteur
    • Portée à laquelle la perte avec la distance commence réduite.
  • Ajustements de l'économie
    • Coût du fusil de sniper Faucheur réduit de 4 700 à 4 500 crédits.
    • Coût du fusil d'assaut Percuteur augmenté de 2 500 à 2 700 crédits.
    • Coût du fusil d'assaut Rival augmenté de 2 500 à 2 700 crédits.
    • Coût du pistolet-mitrailleur à tambour réduit de 3 500 à 3 200 crédits.
Pour le reste, de nombreux problèmes ont été corrigés, pour que les joueurs de Frénésie puissent profiter d'une expérience plus intéressante :

Gameplay

  • La bulle protectrice disparaît désormais si elle subit plus de 600 pts de dégâts avant que les 6 s de délai soient écoulées.
  • La grenade de reconnaissance peut désormais être détruite.
  • Les grenades de reconnaissance ennemies émettent désormais une impulsion rouge.
  • La grenade fumigène déploie désormais sa fumée plus rapidement.
  • Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne savaient pas qu'ils étaient marqués par une grenade de reconnaissance.
  • Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas escalader les corniches s'ils ne les regardaient pas directement.
  • Correction d'un problème à cause duquel le déclencheur de faille ne pouvait parfois pas être récupéré ou posé après la première manche.
  • Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas sauter à travers la fenêtre du restaurant de sushis de Mégapole 10 s'ils se tenaient trop près du mur.
  • Correction d'un problème sur console à cause duquel les joueurs ne pouvaient parfois pas choisir de gadgets.

Problèmes visuels

  • Correction d'un problème à cause duquel s'accroupir et reculer faisait entrer le joueur en collision avec la caméra.
  • Correction d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient entrer en collision avec la caméra s'ils atterrissaient après une chute en visant vers le bas avec certaines armes.
  • Correction d'un problème à cause duquel les lunettes des armes semblaient disparaître lorsque le joueur effectuait une glissade.
  • Correction d'un problème à cause duquel la caméra était instable après que le joueur ait escaladé un objet.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'animation de visée vers le bas du pistolet-mitrailleur à tambour était trop rapide.
  • Correction d'un problème à cause duquel les attaquants apparaissaient à la place des défenseurs avant d'apparaître au bon endroit.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'indicateur de non-lecture n'était pas affiché dans la discussion textuelle.
  • Correction d'un problème à cause duquel l'animation de pose du déclencheur de faille n'apparaissait pas pour les spectateurs du poseur.
  • Correction d'un problème qui affichait un nombre de PV de 0 lorsqu'on était spectateur d'un coéquipier.

Autres problèmes

  • Correction d'un problème à cause duquel les joueurs étaient parfois incapables de fermer la carte.
  • Correction d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient marcher et tirer pendant l'écran de victoire.
  • Correction d'un problème à cause duquel la quête Jouer des parties ne progressait pas correctement après deux parties classées de Fortnite Frénésie.
  • Correction d'un problème à cause duquel la phase d'achats prenait parfois fin après 2 s au lieu de 25 s.
  • Correction d'un problème dans le salon de Fortnite Frénésie à cause duquel le chef du groupe ne pouvait pas se mettre prêt si l'un des membres du groupe ne l'était pas.
  • Correction d'un problème à cause duquel le rang d'un joueur restait parfois inchangé après une victoire en mode classé.
  • Des corrections ont été apportées pour réduire les plantages.
  • Correction d'un problème à cause duquel un deuxième bouton Classement apparaissait.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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