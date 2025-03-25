Fortnite : MàJ 34.20, tous les détails de la mise à jour du 25 mars

Fortnite préparerait-il une surprise en lien avec Palworld ?
En règle générale, les futures collaborations de Fortnite sont dévoilées par des leaks ou des teasers. Mais un sondage envoyé à certains joueurs est en train d'agiter la communauté.
Gameplay
- La bulle protectrice disparaît désormais si elle subit plus de 600 pts de dégâts avant que les 6 s de délai soient écoulées.
- La grenade de reconnaissance peut désormais être détruite.
- Les grenades de reconnaissance ennemies émettent désormais une impulsion rouge.
- La grenade fumigène déploie désormais sa fumée plus rapidement.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne savaient pas qu'ils étaient marqués par une grenade de reconnaissance.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas escalader les corniches s'ils ne les regardaient pas directement.
- Correction d'un problème à cause duquel le déclencheur de faille ne pouvait parfois pas être récupéré ou posé après la première manche.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs ne pouvaient pas sauter à travers la fenêtre du restaurant de sushis de Mégapole 10 s'ils se tenaient trop près du mur.
- Correction d'un problème sur console à cause duquel les joueurs ne pouvaient parfois pas choisir de gadgets.
Problèmes visuels
- Correction d'un problème à cause duquel s'accroupir et reculer faisait entrer le joueur en collision avec la caméra.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient entrer en collision avec la caméra s'ils atterrissaient après une chute en visant vers le bas avec certaines armes.
- Correction d'un problème à cause duquel les lunettes des armes semblaient disparaître lorsque le joueur effectuait une glissade.
- Correction d'un problème à cause duquel la caméra était instable après que le joueur ait escaladé un objet.
- Correction d'un problème à cause duquel l'animation de visée vers le bas du pistolet-mitrailleur à tambour était trop rapide.
- Correction d'un problème à cause duquel les attaquants apparaissaient à la place des défenseurs avant d'apparaître au bon endroit.
- Correction d'un problème à cause duquel l'indicateur de non-lecture n'était pas affiché dans la discussion textuelle.
- Correction d'un problème à cause duquel l'animation de pose du déclencheur de faille n'apparaissait pas pour les spectateurs du poseur.
- Correction d'un problème qui affichait un nombre de PV de 0 lorsqu'on était spectateur d'un coéquipier.
Autres problèmes
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs étaient parfois incapables de fermer la carte.
- Correction d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient marcher et tirer pendant l'écran de victoire.
- Correction d'un problème à cause duquel la quête Jouer des parties ne progressait pas correctement après deux parties classées de Fortnite Frénésie.
- Correction d'un problème à cause duquel la phase d'achats prenait parfois fin après 2 s au lieu de 25 s.
- Correction d'un problème dans le salon de Fortnite Frénésie à cause duquel le chef du groupe ne pouvait pas se mettre prêt si l'un des membres du groupe ne l'était pas.
- Correction d'un problème à cause duquel le rang d'un joueur restait parfois inchangé après une victoire en mode classé.
- Des corrections ont été apportées pour réduire les plantages.
- Correction d'un problème à cause duquel un deuxième bouton Classement apparaissait.
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