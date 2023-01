Fortnite : MàJ 23.30, retour de Dragon Ball, les détails

Patch 23.30 de Fortnite

Retour de Dragon Ball

Nouveaux renforts

Issue de secours → Quand votre bouclier est brisé, vous réapparaissez dans une faille céleste

→ Quand votre bouclier est brisé, vous réapparaissez dans une faille céleste Frappe ténébreuse → Vous trouvez des bombes ténébreuses en ouvrant des contenants

→ Vous trouvez des bombes ténébreuses en ouvrant des contenants Glissade glacée → Vous recevez un bref gain de vitesse glacé après avoir glissé

→ Vous recevez un bref gain de vitesse glacé après avoir glissé Moisson favorable → La végétation détruite rapporte des bombes à buisson et de la nourriture. Augmente l'efficacité de la nourriture du terrain

→ La végétation détruite rapporte des bombes à buisson et de la nourriture. Augmente l'efficacité de la nourriture du terrain Munition mythique → Vous recevez un pistolet tactique mythique

Autres changements

AUTRES MISES À JOUR Les sillages aériens seront désactivés dans Battle Royale et Zéro construction pendant la mise à jour 23.30.

Le fonctionnement du renfort de réalité Météorologie a été modifié. Il n'est maintenant possible de voir que les trois prochains cercles de tempête, et non plus tous les futurs cercles de tempête. REMARQUES SUR LE MODE COMPÉTITIF Le Kaméhaméha et le nuage magique (Kinto-un) ne sont pas disponibles dans les modes de jeu compétitifs.

Le renfort de réalité Issue de secours n'est pas disponible dans les modes de jeu compétitifs.

Le FNCS Major 1 débute le 2 février ! Pour en savoir plus, consultez notre feuille de route du Championnat global Fortnite Champion Series 2023. CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS DE BATTLE ROYALE Le bouclier du Gardien bloque désormais le coup de poing de Deku.

Correction d'un problème qui nous avait obligés à désactiver le renfort de réalité Esprit festif. Il est désormais réactivé.

Corrections de quelques bugs de mouvements.

Les joueurs qui possèdent le Passe de combat et qui ont déverrouillé l'accessoire de dos Cape de noblesse avant la mise à jour 23.20 vont le recevoir.

La physique de la cape de la tenue Joni l'écarlate se comporte désormais correctement.

Les casques des tenues Molosse de guerre et Molosse de guerre ardent ne sont plus tordus.

Les joueurs peuvent à nouveau utiliser des emotes après une Victoire Royale.

Les joueurs ne sont plus affectés par les dégâts de chute lorsqu'ils glissent en utilisant le marteau à onde de choc.

Sur les plateformes tactiles, le faucon de

Epic Games a publié une nouvelle mise à jour ce 31 janvier,. Celle-ci apporte quelques nouveautés tout en réintroduisant d'anciens objets, liés à l'univers de, qui fait une apparition surprise. Des skins sont également disponibles pour cette nouvelle collaboration majeure. Des renforts de réalité sont aussi ajoutés, avec quelques équilibrages, notamment en ce qui concerne les défis hebdomadaires.Afin de ne rien manquer de, nous vous proposons un récapitulatif et le patch notes ci-dessous.Le point essentiel de cette mise à jour est, sans conteste,. Avec l'introduction de Son Gohan et Piccolo, les joueurs pourront profiter du retour de deux objets sur le champ de bataille,et le. Leur système d'obtention ne change pas et se fait toujours via les capsules qui tombent du ciel.Côté Créatif, l'île d'aventure de Dragon Ball est de retour et proposera quelques défis pour obtenir des récompenses uniques.Cinq renforts de réalité font leur apparition avec cette mise à jour :Pour le reste, Epic Games précise que, désormais, les défis hebdomadaires ne disparaîtront plus à la fin de la semaine et resteront réalisables jusqu'à la fin de la saison 1 du chapitre 4 de Fortnite