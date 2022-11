Fortnite : MàJ 22.40, Octane, nouvelle arme, mode temporaire, les détails

Patch notes de la version 22.40 de Fortnite

L'Octane débarque

Le planeur à grappin est disponible

Nouveau mode temporaire

AMÉLIORATION DE L'INTERACTION ET DE L'UTILISATION SUR MOBILE Sur mobile, nous avons complètement retiré l'icône d'interaction (en forme de main) du bouton de tir. Les actions d'utilisation (telles que boire ou manger) auront désormais chacune une icône spécifique. CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS Correction d'un problème qui faisait qu'il manquait des couleurs à certaines tenues du Passe de combat de la saison précédente.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Après avoir annoncé la fin du chapitre 3 de Fortnite , Epic Games revient vers ses joueurs avec la. Celle-ci, riche en contenu, propose un nouveau véhicule, l'Octane, venant tout droit de Rocket League . Un mode de jeu et un objet sont également ajoutés. Pour ne pas être perdu, nous vous proposons un retour complet sur laCommençons par le nouveau véhicule,. Si cela ne vous dit rien, il s'agit tout simplement de l'un des bolides les plus populaires de Rocket League, qui est maintenant sous le pavillon d'Epic Games. Bien évidemment, il ne s'agit pas d'un véhicule normal, puisqu'il sera possible d'utiliser une vitesse supersonique et ses sauts...Si vous souhaitez vous échapper facilement d'une situation compliquée ou tout simplement effectuer une rotation rapidement et plutôt discrètement, vous pourrez miser sur. En l'utilisant sur une structure, vous pourrez ensuite sortir votre planeur. L'objet est disponible dans les coffres et au sol.Si le mode Battle Royale ne vous sied plus, vous pourrez opter pour, qui oppose deux équipes de 40 joueurs. Chaque combattant débute la partie avec des armes et tous les objets du champ de bataille sont de qualité rare ou supérieure ce qui permet un rythme de partie assez rapide et énergique.Pour le reste, voici les corrections et améliorations apportées :