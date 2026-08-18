Fortnite : Liste de toutes les collaborations confirmées pour la saison 4 (Chapitre 7)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 août 2026 à 14h00
Découvrez la liste complète des collaborations confirmées pour la saison 4 du Chapitre 7 de Fortnite. Cette nouvelle saison axée sur les légendes du jeu vidéo rassemble de nombreuses franchises cultes.
Fortnite : Liste de toutes les collaborations confirmées pour la saison 4 (Chapitre 7)

Alors que cette dernière saison complète avant un mini-événement de transition approche de son lancement, Epic Games et les fuites issues de l'industrie ont révélé un panorama impressionnant d'invités de marque. Des refontes de zones de carte aux objets mythiques en passant par les nouveaux compagnons, voici le récapitulatif ultime de tous les partenariats validés qui seront visibles dans la saison 4 de Fortnite, version Chapitre 7.

Toutes les collaborations confirmées de la saison 4 dans Fortnite

  • Sonic the Hedgehog
  • 99 Nights in the Forest
  • Tetris
  • Persona
  • Pac-Man
  • Mega-Man
  • Kingdom Hearts
  • Crash Bandicoot
  • Cyberpunk 2077
  • Spyro

Chaque partenariat apportera son lot de nouveautés cosmétiques et ludiques sur l'île. Sonic ouvre le bal avec une transformation complète d'un lieu d'intérêt aux couleurs de Green Hill Zone, un pouvoir légendaire procurant une vitesse supersonique, sans oublier les apparitions de Tails, du Dr. Eggman, de Shadow et potentiellement d'Amy Rose, comme peut le montrer la bande-annonce.

Miniature vidéo

Du côté de l'arcade et des classiques, Tetris s'illustre par un objet jetable provoquant des pluies de blocs mortelles ainsi qu'une tenue dédiée. Les nostalgiques apprécieront également la présence de Pac-Man et des célèbres fantômes dans les visuels clés, accompagnés par Mega Man, qui débarque avec son arme mythique entre les mains de Jonesy.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

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