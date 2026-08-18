Fortnite : Liste de toutes les collaborations confirmées pour la saison 4 (Chapitre 7)

Découvrez la liste complète des collaborations confirmées pour la saison 4 du Chapitre 7 de Fortnite. Cette nouvelle saison axée sur les légendes du jeu vidéo rassemble de nombreuses franchises cultes.

Alors que cette dernière saison complète avant un mini-événement de transition approche de son lancement, Epic Games et les fuites issues de l'industrie ont révélé un panorama impressionnant d'invités de marque. Des refontes de zones de carte aux objets mythiques en passant par les nouveaux compagnons, voici le récapitulatif ultime de tous les partenariats validés qui seront visibles dans la saison 4 de Fortnite, version Chapitre 7.

Toutes les collaborations confirmées de la saison 4 dans Fortnite

Sonic the Hedgehog

99 Nights in the Forest

Tetris

Persona

Pac-Man

Mega-Man

Kingdom Hearts

Crash Bandicoot

Cyberpunk 2077

Spyro

Chaque partenariat apportera son lot de nouveautés cosmétiques et ludiques sur l'île. Sonic ouvre le bal avec une transformation complète d'un lieu d'intérêt aux couleurs de Green Hill Zone, un pouvoir légendaire procurant une vitesse supersonique, sans oublier les apparitions de Tails, du Dr. Eggman, de Shadow et potentiellement d'Amy Rose, comme peut le montrer la bande-annonce.

Du côté de l'arcade et des classiques, Tetris s'illustre par un objet jetable provoquant des pluies de blocs mortelles ainsi qu'une tenue dédiée. Les nostalgiques apprécieront également la présence de Pac-Man et des célèbres fantômes dans les visuels clés, accompagnés par Mega Man, qui débarque avec son arme mythique entre les mains de Jonesy.

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Les amoureux de jeux de rôle et d'action ne sont pas en reste. Sora de Kingdom Hearts fait une entrée fracassante muni de sa Keyblade en guise de pioche, tandis que Joker de Persona rejoint la bataille aux côtés de Morgana. Enfin, des figures emblématiques comme Crash Bandicoot, Spyro, le monde futuriste de Cyberpunk 2077 et l'expérience Roblox 99 Nights in the Forest complètent ce tableau déjà historique pour le Battle Royale, qui n'aura jamais réuni autant de licences. D'autres surprises pourraient être faites aux joueurs. Réponse le 20 août, date de sortie de la saison 4 du Chapitre 7 de Fortnite.