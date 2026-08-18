Fortnite : Quand et à quelle heure commence la saison 4 du chapitre 7 ?

La troisième saison du chapitre 7 de Fortnite est sur le point de se terminer. Mais quand et à quelle heure sera lancée la saison 4 qui viendra ajouter du contenu de taille ?

Le chapitre 7 de Fortnite va, normalement, continuer à avancer avec une quatrième saison en ce très chaud mois d'août, après environ deux mois de vie pour la saison 3. Quoi qu'il en soit, la saison 4 du chapitre 7 du battle royale est toute proche, et avec sa sortie imminente, certains se demandent à quelle heure va être lancée la saison 4 du chapitre 7 de Fortnite.

Quand commence la saison 4 du chapitre 7 ?

Comme vous devez le savoir, Epic Games aime faire monter la pression en ne divulguant pas ou peu d'informations concernant la nouvelle saison et sa sortie. Pour cette transition entre la saison 3 et 4, nous avons déjà eu des informations avec un premier trailer qui nous dévoile les très nombreuses collaborations qui devraient faire plaisir à tous les joueurs, mais aussi quelques détails sur les nouveautés, que ce soit la carte ou les armes. Tout cela sera disponible dès le 20 août, et aucun événement ne devrait être de la partie.

Cette date est connue depuis le lancement de la saison 3 ou presque, étant donné qu'Epic Games avait initialement indiqué le 19 août. Dans tous les cas, la date est indiquée en jeu, dans l'espace dédié au Passe de combat.

À quelle heure commence la saison 4 du chapitre 7 ?

Concernant l'heure de sortie de la saison 4 de Fortnite, Epic Games n'a pas encore communiqué officiellement, mais il est facile de faire des suppositions, tant le studio fonctionne toujours de la même manière. En règle général, Epic Games ferme ses serveurs en début de matinée, pour déployer la mise à jour dans la foulée, et la rouvrir en début d'après-midi, au plus tard, lorsqu'il n'y a pas de souci.

De fait, la maintenance des serveurs de Fortnite devrait débuter aux alentours de 7 heures ce 20 août, et devrait s'étaler jusqu'en fin de matinée a minima. Il ne sera plus possible de lancer une partie quelques minutes avant et durant toute la durée de la maintenance. Epic Games devrait annoncer le retour des serveurs entre 11h et 13h, selon comme cela se passe. Dans tous les cas, la maintenance sera plus longue qu'une mise à jour normale. Les développeurs communiqueront directement sur les réseaux sociaux pour nous faire état de l'avancée de l'arrivée de la saison 4. Quelques nouveautés pourraient aussi être dévoilées à ce moment-là, pour faire patienter les joueurs.

Pour faire simple, voici les estimations concernant l'heure de sortie de la saison 4 du chapitre 7 de Fortnite :

Fermeture des serveurs → vers 7h (ou après l'événement)

Retour des serveurs avec le contenu de la saison 4 → Entre 11h et 13h

Notez que l'article sera mis à jour (sur la date et l'heure) si Epic Games partage des informations plus précises.

Quelles nouveautés pour la saison 4 ?

Naturellement, jusqu'au grand moment de la révélation, nous n'aurons aucune certitude sur les nouveautés de cette quatrième saison du chapitre 7 ou presque. Nous savons toutefois que le monde du jeu vidéo sera largement mis en avant avec d'innombrables personnages présents, que ce soit du côté de Sonic, Street Fighter, Crash Bandicoot, Roblox, ou encore Mega Manet Tetris.

Des armes propres à ces personnages seront disponibles et certaines zones spéciales pourront être découvertes sur l'île du battle royale.

Quoi qu'il en soit, rendez-vous le 20 août 2026 pour découvrir la saison 3 du chapitre 7 de Fortnite.