Fortnite : Les skins One Punch Man fuitent et devraient arriver rapidement

Après plus d'un an de rumeurs, la collaboration Fortnite x One Punch Man se confirme grâce à une fuite dévoilant les skins et accessoires qui arriveront en jeu.
Les fans l'attendaient avec impatience : One Punch Man
débarque enfin dans Fortnite
. Tout du moins son arrivée se rapproche après les nombreux leaks précédents, avec cette fois plus d'informations. Repéré par le leaker réputé Shiina
, ce crossover inclura trois personnages emblématiques de l'anime, chacun accompagné de cosmétiques exclusifs.
Trois héros de l'anime arrivent dans Fortnite
Le leak indique que Saitama
, Tatsumaki
et Genos
seront les stars de cette collaboration. Selon ses informations, voici le détail des cosmétiques prévus :
- Saitama : skin, variante à effet lumineux, accessoire de dos, deux emotes, pioche, planeur, tambours, wrap.
- Tatsumaki : skin, accessoire de dos, emote, pioche, microphone.
- Genos : skin avec variante glow, back bling, emote, pioche, keytar.
Tous disposeront au minimum d'un skin
, d'un accessoire de dos
et d'une pioche
, avec des accessoires supplémentaires pour Saitama, et parfois des variantes.
Une sortie encore mystérieuse
Pour l'instant, aucune date précise n'a été communiquée
. Cependant, selon les estimations, ce crossover devrait arriver entre fin août
et début octobre
, pendant les deux premiers mois de la saison 4 du chapitre 6, qui vient à peine de débuter. D'autres collaborations de la sorte pourraient aussi être introduites, mais il est possible qu'il s'agisse ici d'un événement majeur de la saison 4
, et que les joueurs puissent aussi découvrir des éléments de l'univers de One Punch Man arrive en jeu
, pour modifier le gameplay.
Le dernier mois de la saison sera en effet consacré à l'événement Fortnite Cauchemars, pour Halloween, ce qui réduit la fenêtre de sortie. Pour l'occasion, deux tueurs de films d'horreur devraient débarquer dans Fortnite.
En attendant qu'Epic Games nous en dise plus sur ce potentiel crossover XXL, rappelons que tous les joueurs peuvent obtenir gratuitement la tenue Halo
. Enfin, vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 4 du chapitre 6 de Fortnite
.
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