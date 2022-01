Fortnite : Les Klombos, où les trouver et à quoi servent-ils ?

Où trouver les Klombos dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

La mise à jour 19.10 de Fortnite a permis aux joueurs de retrouver Tilted Towers, ville qui était à l'époque très populaire. Mais la mise à jour de ce 18 janvier a également introduit de nouvelles créatures, appelées. Ces dernières peuvent être comparées à des dinosaures et vous seront utiles sur le champ de bataille, à condition de bien les traiter...En effet, les Klombos peuvent être nourris avec des klombaies, nouveau collectible introduit également par le biais de cette mise à jour. Elles se trouvent un peu partout et deux klombaies suffisent à rendre heureux ce cheret de récupérer du stuff, qu'il crachera via son évent. Vous pouvez d'ailleurs retrouver un article complet sur cette nourriture ici Pour en revenir aux, en plus de vous donner du stuff, il vous permettra de vous envoler dans les airs, toujours grâce à son évent. Il vous suffit de grimper sur son dos et de vous diriger vers son orifice, se trouvant au bout de sa tête. Après quelques secondes, vous serez projeté dans les airs et pourrez vous rendre à votre nouvelle destination.Naturellement, de nombreux joueurs dese demandent où nous pouvons trouver ces nouvelles créatures. Sachez qu'un petit nombre spawn par partie, mais qu'en cherchant bien, vous devriez en trouver sans problème. Ces dernières élisent domicile. Visitez cette zone pour avoir une chance de trouver des Klombos et d'interagir avec eux. Faites preuve d'attention, puisqu'un bruit de pas, celui du Klombos, peut être entendu lorsque vous êtes à proximité.Cependant, soyez prudents,. Ces derniers deviendront agressifs et vous enverront des boules qui vous infligeront des dégâts. Cela peut toutefois êtes utilisé pour que vos adversaires soient visés par les attaques du