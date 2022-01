Fortnite : Les klombaies, où les trouver et à quoi servent-elles ?

Où trouver des klombaies dans Fortnite ?

À la suite de la mise à jour 19.10, implantée ce 18 janvier sur les serveurs de, les joueurs ont pu découvrir les Klombos, de nouveaux animaux imposants. En lien avec cet ajout, nous trouvons les, des collectibles ayant plusieurs utilités pour les joueurs. En plus de vous faire gagner de la vie, cesCes baies sont donc très intéressantes. Dans un premier, elles vous permettent de regagner des PV ou du bouclier, une très bonne chose donc, pour ne pas se présenter face à un adversaire en étant affaibli. La deuxième chose est que ces baies seront très utiles pour les Klombos, qui en raffolent et vous donneront des objets plus ou moins rares en échange. Notez qu'il faut leur lancer au moins deux klombaies pour qu'il donne des objets. Plus d'informations sur les Klombos ici De fait,. Nous en trouvons un peu partout sur la carte du battle royale, uniquement dans les espaces verts. C'est-à-dire que les klombaies ne spawnent pas dans la partie sud de l'île (désert) et dans la partie nord-ouest, là où la neige est encore présente. Ainsi, vous pourrez trouver des baies entre Greasy Grove et le Daily Bugle, en passant par le Bourg-Jonesy et Tilted Towers. La verdure étant bien présente, vous ne devriez pas avoir de mal à mettre la main sur desN'hésitez pas à en ramasser, même si vous n'avez pas l'intention de rendre visite à un Klombos, pour les utiliser en cas de soin de première nécessité, si vous n'avez de soin sur vous.