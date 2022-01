Fortnite : MàJ 19.10, retour de Tilted Towers, tous les détails

Mise à jour 19.10 de Fortnite, tous les détails et le patch notes

Retour de Tilted Towers

Équilibrages Les dégâts du pistolet-mitrailleur Stinger ont été réduits.

Les dégâts du fusil d'assaut Mark 7 ont été légèrement réduits.

La vitesse de rechargement du fusil à pompe automatique a été augmentée. REMARQUES SUR LES MODES COMPÉTITIFS Les Klombos et le lance-grenades ne sont pas disponibles dans les modes de jeu compétitifs, mais les klombaies le sont.

Le baril de bouclier a été ajouté aux modes de jeu compétitifs.

Le mur blindé a été ajouté aux modes de jeu compétitifs avec une quantité de ramassage limitée. CORRECTIONS DE BUGS MAJEURS Correction d'un bug qui interrompait le lance-toiles de Spider-Man quand un joueur se balançait sur un rebondisseur en toile.

Correction d'un bug provoquant une erreur de type « Connexion au réseau perdue » lorsqu'un joueur essayait de rejoindre une partie en tant que spectateur. Maintenant que le problème est réglé, l'option pour rejoindre une partie en tant que spectateur a été réactivée.

Correction d'un problème à cause duquel nous avions désactivé les soins procurés par le repos dans les tentes. Les soins des tentes sont désormais réactivés.

Correction d'un problème à cause duquel les feux de camp ne soignaient pas toujours les joueurs.

Correction d'un problème à cause duquel nous avions désactivé le DLSS pour DirectX 11. Le DLSS pour DirectX 11 est désormais réactivé.

Correction d'un problème à cause duquel les quêtes quotidiennes n'étaient pas visibles dans l'onglet Quêtes lorsque les joueurs sortaient d'un mode non principal.

La mise à jour de ce 18 janvier était très attendue par les joueurs de, et pour cause. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs évoquaient le retour d'une ville chère aux yeux des joueurs,. Celle-ci est bel et bien disponible à la suite de la mise à jour, laquelle ajoute également d'autres nouveautés pouvant être intéressantes pour le reste de la saison.Avant d'évoquer le, mentionnons l'arrivée d'une nouvelle créature, le. Il s'agit tout simplement de la créature au cœur des rumeurs depuis de longs mois, qui n'avait jusqu'alors pas encore été découverte. Malgré leur taille imposante, lesne sont pas des dangers pour les joueurs, à condition de ne pas les provoquer.Les Klombos n'arrivent pas seuls. Leur aliment préféré, les, sont également introduites, et ont une multitude de bienfaits. Nous pouvons les utiliser pour nourrir les Klombos (qui donneront des objets en échange), pour les calmer s'ils sont énervés, ou tout simplement pour nous soigner, puisque lesvous donnent des PV ou du shield.Comme nous vous le disions,. Cela fait suite à la fonte de la neige, qui permet de redécouvrir l'une des villes les plus populaires du jeu, qui avait disparu à la fin du chapitre 1. Vous la trouverez plus ou moins au centre de la carte.Pour le reste de la mise à jour, nous pouvons mentionner le retour du lance-grenades avec quelques ajustements, qui se trouve dans les coffres rares, les ravitaillements et les requins. Plusieurs autres ajustements ont eu lieu, que vous pouvez lire ci-dessous.