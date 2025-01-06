Fortnite : Les joueurs réclament une collaboration avec cette série populaire

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 06 janvier 2025 à 16h10
La communauté souhaiterait que Epic Games propose une collaboration de taille avec l'une des séries les plus populaires du moment, qui vient d'ailleurs d'arriver dans Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
Fortnite : Les joueurs réclament une collaboration avec cette série populaire
Alors qu'une collaboration officielle entre Squid Game et Call of Duty: Black Ops 6 a récemment été lancée, celle-ci a reçu un accueil mitigé, les joueurs reprochant un manque d'authenticité et de fidélité à l'esprit unique de la série coréenne. La communauté de Fortnite espère donc bien que Epic Games va rectifier le tir, avec un événement de taille, mais rien n'est prévu pour le moment. 

Les joueurs de Fortnite veulent du Squid Game

Si Epic Games n'a encore rien annoncé, les joueurs espèrent qu'une collaboration officielle pourrait voir le jour, notamment parce que Squid Game est l'une des séries les plus populaires au monde, et parce qu'elle pourrait parfaitement s'implanter dans le battle royale. 

D'ailleurs, une carte créée par des fans dans Fortnite, nommée Octo Game 2, a suscité un engouement bien supérieur à l'événement présent dans Call of Duty: Black Ops 6. Reproduisant fidèlement les jeux mortels de Squid Game, cette carte de Fortnite Créatif a atteint un pic impressionnant de 63 800 joueurs simultanés, surpassant les chiffres de la collaboration officielle de Call of Duty, qui a vu une baisse de 47 % de ses joueurs selon SteamDB.
Le succès de cette carte pourrait d'ailleurs inciter Epic Games à œuvrer pour une collaboration entre Fortnite et Squid Games, d'autant plus que la saison 3 arrivera dans quelques mois.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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