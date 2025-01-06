Fortnite : Les joueurs réclament une collaboration avec cette série populaire

La communauté souhaiterait que Epic Games propose une collaboration de taille avec l'une des séries les plus populaires du moment, qui vient d'ailleurs d'arriver dans Call of Duty: Black Ops 6 et Warzone.
Alors qu'une collaboration officielle entre Squid Game et Call of Duty: Black Ops 6
a récemment été lancée, celle-ci a reçu un accueil mitigé, les joueurs reprochant un manque d'authenticité et de fidélité à l'esprit unique de la série coréenne. La communauté de Fortnite
espère donc bien que Epic Games va rectifier le tir, avec un événement de taille, mais rien n'est prévu pour le moment.
Les joueurs de Fortnite veulent du Squid Game
Si Epic Games n'a encore rien annoncé, les joueurs espèrent qu'une collaboration officielle pourrait voir le jour, notamment parce que Squid Game est l'une des séries les plus populaires au monde
, et parce qu'elle pourrait parfaitement s'implanter dans le battle royale.
D'ailleurs, une carte créée par des fans dans Fortnite, nommée Octo Game 2, a suscité un engouement bien supérieur à l'événement présent dans Call of Duty: Black Ops 6. Reproduisant fidèlement les jeux mortels de Squid Game, cette carte de Fortnite Créatif a atteint un pic impressionnant de 63 800 joueurs simultanés, surpassant les chiffres de la collaboration officielle de Call of Duty, qui a vu une baisse de 47 % de ses joueurs selon SteamDB.
Le succès de cette carte pourrait d'ailleurs inciter Epic Games à œuvrer pour une collaboration entre Fortnite et Squid Games, d'autant plus que la saison 3 arrivera dans quelques mois
.
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