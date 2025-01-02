Squid Game : Déjà une date de sortie pour la saison 3 ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 02 janvier 2025 à 18h10
S'il a fallut attendre une éternité entre les saison 1 et 2 de Squid Game, il ne faudra pas patienter très longtemps avant de découvrir la saison 3.
Squid Game : Déjà une date de sortie pour la saison 3 ?
Disponible depuis le 26 décembre dernier, la saison 2 de Squid Game a évidemment connu le succès, et surtout a mis fin à une terrible attente de plus de trois ans, depuis la sortie de la saison 1, en septembre 2021.

Quoi qu'il en soit, et comme il fallait s'en douter, une troisième saison arrive. Et sa sortie serait assez proche.

Rendez-vous dès 2025

Dans un premier temps, le compte X de Netflix a publié un petit teaser pour l'année 2025 de ses projets, mentionnant notamment les sorties de la saison 5 de Stranger Things, qui sera la conclusion de cette épopée lancée en 2016, mais aussi de la saison 2 de Mercredi (Wednesday). Nous pouvons aussi voir la présence de Squid Game, avec la même mention, 2025.
Cela confirme donc que les jeux sanguinaires et mortels seront de retour dès cette année, et pas aussi tard qu'en 2024 si nous nous référons à la petite erreur de la chaîne YouTube coréenne de Netflix, qui a annoncé une sortie pour le 27 juin 2025. Soit un peu plus de six mois à patienter, pour connaître la fin de la série.

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Évidemment, il faut prendre cette information avec des pincettes. Si la sortie de la saison 3 de Squid Game est officiellement prévue en 2025, la date du 27 juin n'est pas officielle et provient d'une erreur. La plateforme peut encore revoir son calendrier, pour la sortir plus tard ou plus tôt. Quoi qu'il en soit, nous en saurons plus assez vite.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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