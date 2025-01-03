Call of Duty: Black Ops 6 : Événement Squid Game, les détails (date, modes, packs...)

Activision a, récemment, dévoilé de nombreuses informations concernant l'événement Squid Game à venir sur Call of Duty: Black Ops 6. Voici un récapitulatif.

Date et détails sur l'événement Squid Game de Black Ops 6

Date de lancement de l'événement Squid Game sur BO 6

Le contenu de l'événement Squid Game sur Black Ops 6 et Warzone

Modes de l'événement Squid Game sur Call of Duty: Black Ops 6 - Multijoueur : Mode « Un, deux, trois soleil » : Description → « Entrez dans le terrain du stade Red Card et jouez trois manches de Feu Rouge, Feu Vert, chacun d'une durée de deux minutes. Au premier round, personne ne reçoit d'arme. Dans les rounds 2 et 3, vous pouvez ramasser des armes au sol et éliminer les autres concurrents à l'aide d'attaques de mêlée et de "finishing moves". Il n'y a qu'une seule règle simple : Lorsque Young-hee dit « Feu Vert », le combat commence. Si vous bougez le petit doigt après qu'elle a dit « Feu rouge », vous êtes grillé ». Mode « Pentathlon » : Description → « Prouvez que vous avez ce qu'il faut pour durer en vous affrontant dans une série de modes multijoueurs pour découvrir qui règne en maître ! Jouez à Domination, Éliminaton Confirmée et Hardpoint, ainsi qu'à deux nouvelles variantes de mode : Piggy Bank Team Deathmatch et Roulette. Dans le mode Piggy Bank Team Deathmatch, chaque élimination ajoute des points à la méga tirelire ; battez-vous pour vous emparer de l'énorme gain lorsqu'il tombe en cours de partie. Dans le mode Roulette, les éliminations d'un seul coup à l'aide de l'arme de poing de la Roulette rapportent deux fois plus de points, mais chaque coup tiré risque de vous exploser dans les mains ». Mode « Squid Game Moshpit » : Description → « Mettez le feu au Moshpit de Squid Game, comprenant Match à Mort par équipe, Domination et Hardpoint avec une touche d'originalité, car les Opérateurs ont accès à trois fonctions importantes sur le thème de Squid Game : Scorestreak « Feu Rouge », Tirelire et arme de la Roulette ».

: Modes de l'événement Squid Game sur Call of Duty: Black Ops 6 - Zombies : Mode « Un, deux, trois, zombies » : Description → « Déployez-vous à Liberty Falls et sur la nouvelle carte Citadelle des morts pour participer à une version mort-vivant du jeu stop-and-go dans Un, deux, trois, zombies. Lors de la phase « Feu vert », les Opérateurs gagnent un bonus d'Essence, alors accumulez les éliminations de zombies. Une fois que le « Feu rouge » est allumé, l'Essence est drainée des Opérateurs qui se déplacent, alors dépensez beaucoup avant cette phase ou tenez bon pour éviter de gaspiller votre monnaie durement gagnée. Lorsque la redoutable phase « Dead Light » commence, préparez-vous à un combat acharné car une vague d'ennemis plus méchants s'approche ».

: Modes de l'événement Squid Game sur Warzone : Mode « Squid Game » : Description → « Formez des escouades et participez à une série de défis sur Urzikstan, dont seuls les plus endurcis sortiront vainqueurs. À la fin de chaque round, les escouades les moins performantes seront éliminées. Gardez l'œil ouvert : à tout moment, un nouveau défi peut déclencher une série de feux rouges et de feux verts. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ».

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Squid Game 2: Pink Guards Tracer Pack.

Squid Game 2: the VIPs Tracer Pack.

Squid Game 2: Young-hee Tracer Pack.

Avec la sortie récente de la saison 2 de la série TV Squid Game, qui remonte à la fin du mois de décembre 2024, Activision a décidé d'implanter un événement sur son dernier FPS,. Ainsi,, qui propose divers modes de jeu et nouveautés. Il est, ainsi, grand temps de faire le point surAvant toute chose, rappelons que. D'après l'horaire de lancement des précédents événements, celui-ci devrait être disponible à partir de 18h-19h (heure française) sur les deux titres.À partir de ce moment-là, les joueurs et les joueuses auront la possibilité de prendre connaissance du contenu devia l'onglet « Événement », depuis le menu principal.Comme vous vous en doutez,apportera plusieurs nouveautés suretAinsi, la communauté pourra lancer des parties dans divers modes de jeu temporaires en multijoueur : « Un, deux, trois, soleil », « Pentathlon » mais aussi « Moshpit Squid Game ». Le Zombies dene sera pas en reste et accueillera le mode « Un, deux, trois, zombies ». Celles et ceux évoluant surpourront, quant à eux, découvrir le mode « Squid Game ». Voici les détails connus à propos des modes de jeu introduits viaÉvidemment,ajoute également son lot de nouveaux bundles/packs, à retrouver dans la boutique en jeu :Pour finir, sachez que. Celui-ci, qui propose diverses récompenses à obtenir, est doté d'une version gratuite et d'une version Premium payante (1 100 COD Points).Rendez-vous donc le 3 janvier 2025 pour découvrir. Rappelons, pour conclure, que les deux titres sont disponibles sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.