Fortnite : Les développeurs expliquent comment ils comptent utiliser l'intelligence artificielle

Epic Games, le studio derrière Fortnite, explore activement l'utilisation de l'intelligence artificielle pour optimiser le développement de ses jeux. Si la direction se veut rassurante quant à la préservation des emplois, l'intégration de ces outils dans la création artistique soulève déjà des inquiétudes parmi les joueurs.

L'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans les coulisses de l'industrie vidéoludique. Epic Games, célèbre pour son incontournable battle royale Fortnite, entre autres, a récemment confirmé par la voix de ses dirigeants que le studio étudiait de près les possibilités offertes par ces nouvelles technologies. Une annonce qui ne manque pas de faire réagir, tant le sujet est sensible au sein de la communauté des développeurs et des joueurs.

Une volonté d'optimiser la production

Stephanie Arnett, responsable principale du développement externe chez Epic Games, s'est exprimée lors d'une conférence à la Gamescom Latam (via GamesRadar). Elle a tenu à clarifier les intentions de l'entreprise face aux craintes grandissantes des professionnels du secteur. Selon elle, le studio teste actuellement différents outils basés sur l'intelligence artificielle pour soutenir la création de ses titres.

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La dirigeante a d'ailleurs abordé de front la préoccupation majeure de l'industrie, reconnaissant que la peur de voir les machines remplacer les créateurs humains est omniprésente.

Ce n'est pas notre objectif. Le but est de nous rendre plus efficaces.

Bien qu'elle n'ait pas détaillé précisément la nature des tâches concernées, elle a souligné que ces outils pourraient permettre aux développeurs de finaliser leurs missions beaucoup plus rapidement. Cependant, une précision a particulièrement retenu l'attention : ces expérimentations touchent également le domaine artistique.

La grogne de la communauté face à l'art génératif

L'idée de voir des éléments visuels de Fortnite créés par des algorithmes suscite un certain rejet de la part des fans. Les joueurs expriment régulièrement leur attachement au travail des artistes humains et voient d'un mauvais œil l'arrivée de l'art génératif dans leurs univers favoris. Pourtant, Epic Games n'est pas un cas isolé. Activision a déjà admis utiliser ces technologies pour générer certains éléments de la franchise Call of Duty, tout comme Ubisoft et Electronic Arts, qui l'ont déjà expérimenté.

Fortnite étant un jeu service exigeant un flux constant de nouveautés, l'attrait pour des méthodes de production accélérées semble logique d'un point de vue purement industriel. Le studio avait d'ailleurs déjà franchi le pas en intégrant un personnage non jouable de Dark Vador propulsé par l'intelligence artificielle, avec lequel les joueurs pouvaient interagir, bien que des dérives verbales aient dû être rapidement corrigées.

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Cette quête d'efficacité intervient dans un climat financier difficile pour le géant américain. Plus tôt cette année, Epic Games a licencié plus d'un millier d'employés et annulé plusieurs projets, justifiant cette décision par des dépenses largement supérieures aux revenus générés. Un plan d'économie massif a été mis en place, touchant notamment les contrats externes et le marketing. Si une part croissante du public se dit prête à boycotter les jeux utilisant l'intelligence artificielle générative, une récente étude souligne que cette opposition proviendrait d'une minorité très vocale, la majorité des consommateurs restant indifférente à ces méthodes de conception.

L'ensemble du secteur franchit le pas

L'initiative d'Epic Games s'inscrit dans un mouvement global qui redessine les méthodes de travail des grands éditeurs. Strauss Zelnick, à la tête de Take-Two, a récemment affirmé que son entreprise explorait ces mêmes pistes pour faire face à l'explosion des budgets de développement. De son côté, Sony a révélé que le studio Naughty Dog, créateur de The Last of Us, exploite déjà un système capable d'accomplir en une fraction de seconde des tâches qui nécessitaient autrefois de longues heures de travail.