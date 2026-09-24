Madison Beer débarque dans Fortnite avec des tenues inspirées de ses plus grands concerts

Joueuse assidue depuis des années, la chanteuse Madison Beer voit enfin son vœu exaucé. Sept mois après avoir publiquement réclamé sa propre tenue, la star de la pop rejoint officiellement la série Icones de Fortnite avec des cosmétiques exclusifs.

Il aura suffi d'une simple interview pour que le destin numérique de Madison Beer bascule. En février dernier, lors de son passage dans la célèbre émission Hot Ones (dans a version originale), la chanteuse avait profité de l'occasion pour déclarer sa flamme au battle royale d'Epic Games. Entre deux ailes de poulet épicées, elle avait lancé un appel direct aux développeurs de Fortnite, leur demandant de conserver l'essence du jeu tout en lui accordant un privilège rare, obtenir sa propre tenue virtuelle.

Un rêve de joueuse devenu réalité

Le message n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Sept mois plus tard, la star de la pop intègre officiellement la très prisée série Icones de Fortnite. Dès le 25 septembre, les joueurs pourront découvrir une collection complète de cosmétiques qui reflète fidèlement l'univers musical et visuel de l'artiste. Cette consécration est d'autant plus symbolique que Madison Beer n'est pas une simple célébrité de passage, mais une véritable passionnée qui arpente l'île de Fortnite depuis les premières heures du jeu.

Des tenues inspirées des podiums et de la scène

La collaboration se distingue par son souci du détail et son ancrage dans la carrière récente de la chanteuse. La boutique d'objets proposera notamment la tenue « Make You Mine », qui réinvente son look de scène avec une touche martiale, intégrant un micro fixé à un harnais de jambe.

Plus spectaculaire encore, la tenue « Satin Angel » reproduit fidèlement la création sur mesure portée par l'artiste lors du défilé Victoria's Secret de l'année prochaine. Ce corset en cristaux roses s'accompagne de cuissardes réactives qui s'enflamment au rythme de la musique in-game.

Une panoplie complète d'accessoires interactifs

Pour compléter ces tenues, Epic Games a conçu des accessoires de dos singuliers. Les joueurs pourront équiper les majestueuses « Ailes d'ange de Madison », elles aussi réactives aux sons, ou opter pour les peluches représentant ses propres chats. Une version revisitée de la pioche classique du jeu, baptisée sobrement « OG », ravira les puristes.

Enfin, les émotes permettront de reproduire les chorégraphies issues de sa tournée mondiale ou de faire pleuvoir des confettis en cas de Victoire royale.

Fortnite Festival s'enrichit de nouveaux morceaux

L'arrivée de Madison Beer ne se limite pas au mode battle royale, tout naturellement. Déjà familière de l'écosystème Epic Games après une première collaboration autour de LEGO Fortnite, l'artiste renforce sa présence dans le mode musical du jeu.

Trois nouvelles pistes jouables font leur apparition, à savoir « yes, baby », « bittersweet » et « complexity ». Ces ajouts viennent enrichir une programmation déjà dense, succédant aux récentes apparitions du rappeur Lil Tecca et de la chanteuse Laufey.

Pour marquer l'événement, les développeurs organisent la Coupe Icone Madison Beer ce 24 septembre. Ce tournoi permettra aux duos les plus performants, que ce soit en mode Recharge ou Zéro Construction, de débloquer gratuitement la tenue « Satin Angel » et son accessoire de dos avant leur sortie officielle dans la boutique.