Fortnitemares 2026 : Dates de début et de fin estimées pour l'événement Halloween

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 24 septembre 2026 à 17h32
Préparez-vous au retour de l'événement annuel d'Halloween dans Fortnite. Découvrez les prédictions sur les dates de lancement et de fin de Fortnite Cauchemars 2026 basées sur le calendrier de mises à jour d'Epic Games.
Fortnitemares 2026 : Dates de début et de fin estimées pour l'événement Halloween

L'événement annuel de la période d'Halloween reste l'un des rendez-vous les plus attendus par la communauté de Fortnite. Apportant régulièrement un vent de fraîcheur sur la saison en cours, Fortnitemares, ou Fortnite Cauchemars en français, promet une variété de nouveautés incluant des collaborations inédites, de nouvelles armes et des transformations sur les points d'intérêt de la carte.

Quand commence l'événement Fortnitemares 2026 ?

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Bien qu'Epic Games n'ait pas encore tout officialisé, nous savons certaines choses, dont la date de lancement de Fortnitemares 2026. C'est une publication sur les réseaux sociaux qui a confirmé l'information, qui avait de toute façon fuité depuis quelques jours sur la toile. Nous serons donc très vite plongés dans la terreur d'Halloween sur Fortnite.

D'ailleurs, Epic Games a une tendance d'avancer son événement depuis quelques années. L'an dernier, il avait débuté le 9 octobre, tandis qu'en 2024, il n'avait donné son coup d'envoi que le 12 octobre. 

Quand se termine Fortnite Cauchemars 2026 ?

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Sans confirmation officielle d'Epic Games, la date de fin estimée s'aligne également sur le calendrier de la saison actuelle.

Il est fort probable que la date de fin soit programmée le 1er novembre 2026, date de fin de la saison en cours, mais aussi de l'arrivée de la nouvelle saison. La fin de saison devrait d'ailleurs laisser place à une mini-saison axée sur One Piece, qui viendra conclure le Chapitre 7 avant le lancement d'un nouveau chapitre, lequel devrait débarquer au début du mois de décembre. À moins qu'une surprise nous soit réservée.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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