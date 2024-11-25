Fortnite : Les chaussures, comment en avoir et les équiper ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 novembre 2024 à 16h40
Les chaussures sont maintenant disponibles dans Fortnite. Retour sur comment en obtenir, ou les équiper.
Fortnite : Les chaussures, comment en avoir et les équiper ?
Comme attendu, Epic Games a lancé un nouveau moyen de personnaliser son personnage : les chaussures. Les joueurs de Fortnite pourront maintenant modifier (si la tenue est compatible) les chaussures. Si lors de ce lancement ce sont essentiellement des chaussures de la marque Nike qui sont mises en avant, au fil du temps, d'autres styles de chaussures.

Comment avoir des chaussures dans Fortnite ?

Il existe deux moyens d'avoir des chaussures dans Fortnite à l'heure où ces lignes sont écrites. Le premier, le plus simple, mais le plus onéreux, est de les acheter directement dans la boutique. Epic Games l'alimente tous les jours, avec des tenues, des accessoires, mais aussi des chaussures, maintenant que l'élément est disponible dans le battle royale. 

L'autre moyen est via le passe de combat, puisque des chaussures pourront être récupérées. Comme pour les autres récompenses, il faudra atteindre certains paliers pour pouvoir les obtenir.

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Comment équiper les chaussures dans Fortnite ?

Pour équiper les chaussures, il suffit de se rendre dans le casier de Fortnite, et de choisir la paire de chaussures que vous souhaitez équiper, ou simplement choisir une paire aléatoire si vous en avez plusieurs, comme les autres éléments.

Toutefois, notez qu'Epic Game a précisé que toutes les tenues ne sont pas encore compatibles avec les chaussures. D'ailleurs, vous verrez qu'à l'heure actuelle très peu de tenues pourront accueillir une paire de chaussures, environ 500 selon les informations communiquées par Epic Games.
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Mais au fil du temps, le développeur veut améliorer tout cela, avec plus 95% des tenues compatibles d'ici début 2025.

Évidemment, nous rappelons que les chaussures n'apportent aucun avantage dans le gameplay. Il s'agit uniquement d'un élément cosmétique, comme tous les autres objets que les joueurs peuvent équiper dans le casier de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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