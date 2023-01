Fortnite : Le skin d'Isaac Clarke (Dead Space), comment l'obtenir ?

Obtenir la tenue d'Isaac Clarke (Dead Space) dans Fortnite

L'accessoire de dos RIG, clignote en rouge lorsque vous subissez des dégâts.

L'accessoire de dos USG Ishimura, clignote en rouge lorsque vous subissez des dégâts.

La pioche Cutter plasma

Emote intégrée Amélioration sur le plan de la pioche pour vous en équiper ou la ranger.

Epic Games aime proposer des collaborations à ses joueurs, notamment à l'occasion des sorties majeures de jeux vidéo, d'autant plus s'ils arrivent sur sa plateforme, l'Epic Games Store, qui a bien grandi ces dernières années, en grande partie grâce aux jeux gratuits chaque semaine et aux exclusivités. Ici, il est question de Dead Space, qui accueille un remake du premier épisode, ce 27 janvier, qui s'invite aussi dans Fortnite Plusieurs fuites ont, ces derniers jours, sous-entendu qu'un tel skin allait effectivement arriver dans Fortnite. Malheureusement, ce dernier n'est pas gratuit et Epic Games a, cette fois-ci, choisi, et non pas une simple présence dans la boutique ou l'obtenir via l'achat du jeu.Si vous souhaitez avoir le, vous allez devoir vous rendre dans la boutique du jeu et acheter le pack, vendu 11,99 €. Celui-ci vous donnera également accès à des quêtes pour collecter un total de 1 500 V-bucks, ce qui reste assez rentable si vous avez l'habitude d'acheter cette monnaie assez souvent. En plus de la tenue, vous obtiendrez les éléments suivants :Vous pouvez retrouver plus d'informations sur le pack de quêtes Transmissions étranges dans ce guide dédié