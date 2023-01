Fortnite : Le pack de quêtes Transmissions étranges (Dead Space), pour gagner des V-bucks est disponible

Les détails du pack de quêtes Transmissions étranges (Dead Space)

Que contient le pack de quêtes Transmissions étranges ?

Comme très souvent lorsque la fin de saison approche sur, Epic Games permet à ses joueurs d'obtenir un pack spécial, lequel, en plus de fournir des cosmétiques, permet à celles et ceux qui se le procurent de gagner des V-bucks ou de l'expérience en réalisant de petites quêtes. Notez qu'ici il ne s'agit pas d'un pack de quêtes de niveau, qui est différent.La bonne nouvelle est que le. Vous pouvez vous le récupérer pour la somme de 11,99 €, soit quelques euros de plus que le dernier. Vous aurez plusieurs jours pour vous le procurer et profiter de tout son contenu, plutôt intéressant si vous avez l'habitude d'acheter des V-bucks, puisque vous pourrez ici en gagner 1 500.En plus de, protagoniste de la licence Dead Space, qui revient d'ailleurs en cette fin de mois de janvier 2023, les joueurs pourront débloquer plusieurs objets pour personnaliser l'équipement, dont les deux accessoires de dos RIG et USG Ishimura, mais aussi l'outil de collecte Cutter plasma. En plus de tout cela, et c'est surement ce qui intéresse le plus les joueurs,grâce à différentes quêtes proposées. Celles-ci demandent simplement de valider des bonus quotidiens, en sachant que trois nouveaux sortent par jour.En sachant que 1000 V-bucks valent 7,99 €, vous sortirez « gagnant » en achetant ce pack, puisque vous aurez des cosmétiques et des V-bucks. Bien que cela ne reste que visuel et que vous ne puissiez en tirer aucun avantage en les achetant.Pour celles et ceux qui souhaitent mettre la main sur un pack de gain de niveau, il va probablement falloir attendre encore un peu, mais Epic Games devrait bien nous en proposer un.