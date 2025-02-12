Fortnite : Le premier skin de la saison 2 dévoilé

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 février 2025 à 18h25
Nous connaissons déjà le premier skin de la saison 2 du chapitre 6 de Fortnite. Un leak nous apprend en effet qu'un personnage historique sera de retour.
Fortnite : Le premier skin de la saison 2 dévoilé
La prochaine saison de Fortnite arrive dans quelques jours, et avec elle son lot de contenu. Nous retrouverons notamment de nouvelles armes, une carte légèrement modifiée et surtout des skins. Ce sont ces derniers qui nous intéressent, puisqu'une fuite vient de nous donner un indice sur l'un des skins du Passe de combat, qui a, semble-t-il, été confirmé par Epic Games.

Banane version cornichon, premier skin de la saison 2 ?

Alors que les joueurs s'attendent à un thème qu'ils apprécient, une nouvelle fuite concernant le Passe de combat de la saison 2 du chapitre 6 vient d'émerger, et elle concerne un skin qui pourrait bien enflammer la communauté. Selon le leaker réputé Loolo, la prochaine saison introduira « Pickle Peely » (en version anglaise), une nouvelle version du personnage culte Banane, cette fois sous forme de cornichon.
Et cette fuite semble avoir été confirmée par le biais du premier teasing d'Epic Games sur la nouvelle saison, puisque nous pouvons effectivement l'apercevoir en bas à gauche de la petite vidéo. Ce serait la sixième version de Banane dans Fortnite. Notez également que Midas devrait faire son grand retour dans Fortnite. 
Pour le reste, il va falloir attendre. Mais en sachant que la saison 2 arrivera ce vendredi 21 février, nul doute que les développeurs viendront nous titiller avec quelques nouveautés d'ici là. Mais nous savons que le thème devrait normalement être le braquage.

Rappelons également que la saison 2 de Fortnite OG a également une date de fin. Sinon, vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 1 du chapitre 6 à cet endroit.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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