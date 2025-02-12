Fortnite : Le premier skin de la saison 2 dévoilé

Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby
Retrouvez tous les codes que vous allez pouvoir entrer dans l'écran d'accueil du lobby de Fortnite, dans le but d'obtenir différentes récompenses pour cette saison 4 du chapitre 7.
Et cette fuite semble avoir été confirmée par le biais du premier teasing d'Epic Games sur la nouvelle saison, puisque nous pouvons effectivement l'apercevoir en bas à gauche de la petite vidéo. Ce serait la sixième version de Banane dans Fortnite. Notez également que Midas devrait faire son grand retour dans Fortnite.
SEASON 2 INFO— Loolo | Fortnite Leaks (@Loolo_WRLD) February 10, 2025
Pickle Peely should be one of the battle pass skins, and the npc I previously leaked that will “flex”! 👀🔥#Fortnite pic.twitter.com/koI2EuCOGG
Pour le reste, il va falloir attendre. Mais en sachant que la saison 2 arrivera ce vendredi 21 février, nul doute que les développeurs viendront nous titiller avec quelques nouveautés d'ici là. Mais nous savons que le thème devrait normalement être le braquage.
Welcome to Crime City, where the hustle never stops.— Fortnite (@Fortnite) February 12, 2025
Big Dill's new single dropping soon | 2.21.25 pic.twitter.com/F0CHHd14GB
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