Fortnite OG saison 2 : Quand se termine cette saison du chapitre 1 ?

La saison 2 de Fortnite OG est arrivée à la fin du mois de janvier 2025, et nous connaissons déjà sa date de fin, qui laissera place à Fortnite OG saison 3.
Epic Games a fait le choix de réintroduire les anciens chapitres de Fortnite
il y a un peu plus d'un an de manière temporaire. Mais le succès fut tellement important que les développeurs ont fait le choix de réintroduire la première saison de manière permanente, avec le mode Fortnite OG
, qui existe en parallèle des autres modes du battle royale.
C'est ainsi que certains joueurs peuvent se demander quelle est la date de fin de la saison 2 de Fortnite OG, pour savoir quand celle-ci se termine
, et découvrir ainsi la saison 3, qui arrivera évidemment dans la foulée.
Date de fin de la saison 2 de Fortnite OG
Comme souvent, ces informations sont directement indiquées en jeu. Epic Games la communique au niveau du Passe de combat, pour avertir les joueurs qu'ils ont jusqu'à telle date pour obtenir tout le contenu. C'est évidemment encore le cas pour la saison 2 de Fortnite OG
.
Ainsi, nous pouvons lire que la saison 2 de Fortnite OG se terminera le mardi 25 mars
, soit une durée d'environ deux mois. Notez que dans les plans initiaux partagés par Epic Games, chaque saison devait durer environ un mois, mais face au succès et pour prolonger le plaisir, le studio a fait le choix d'augmenter la durée des saisons de Fortnite OG.
Cette date interviendra alors que le Fortnite de base entamera sa saison 2. Les joueurs pourront donc profiter d'un double contenu à ce moment-là, de quoi rester encore plus longtemps sur le battle royale.Vous avez donc jusqu'au 25 mars 2025 pour terminer le Passe de combat de cette deuxième saison OG
, qui est proche de celui qui était proposé à l'époque. Viendra ensuite la saison 3, avec la aussi le contenu de l'époque, que ce soit au niveau des armes, du gameplay, de la carte, que des skins présents dans la boutique et le Passe de combat avec trois skins inspirés.
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