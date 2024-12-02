Fortnite : Le parapluie Top 1 saison 1 chapitre 6

Découvrez le parapluie offert à tous les joueurs de Fortnite, après avoir effectué leur premier Top 1 de la saison 1 du chapitre 6.
À la suite de la publication de la mise à jour de ce dimanche 1er
décembre dans la matinée, synonyme de lancement de la saison 1 du Chapitre 6 de Fortnite, qui est ici nommée Subversion
, les joueurs du battle royale ont pu découvrir la nouvelle carte, qui dispose évidemment de quelques nouveautés, que ce soit le train, les modifications d'armes ou les véhicules. Mais comme toujours, un nouveau parapluie
est disponible pour tous les joueurs remportant une partie, en faisant ce fameux « Top 1 ».
En effet, depuis de nombreuses saisons maintenant, lorsqu'un joueur remporte sa première partie de la saison, il reçoit gratuitement un planeur sous la forme d'un parapluie aux couleurs de la thématique de la saison
, ou s'y rapprochant.
Pour cette première saison du chapitre 6, les joueurs de Fortnite
peuvent remporter le « Parapluie de Shogun » qui possède moins de liens avec le thème de la saison que certains autres si ce n'est la charte graphique. Cela reste toutefois secondaire, et les joueurs seront ravis d'obtenir un nouvel équipement sans dépenser le moindre sou.
Parapluie Top 1 saison 1 chapitre 6, comment le récupérer ?
Comme nous vous l'expliquons ci-dessus, il faut impérativement lancer une partie normale, en solo, en duo ou en section, et remporter la fameuse Victoire Royale
. Ce n'est que de cette façon que vous pourrez récupérer ce parapluie
, qui est exclusif à cette première saison du chapitre 6 de Fortnite
. Si vous ne parvenez pas à faire de top 1 durant la saison, vous ne pourrez plus récupérer ce parapluie, étant donné qu'il n'apparaît pas dans la boutique. Ils sont donc très rares et très prisés des joueurs.
N'hésitez pas à demander l'aide de vos amis pour remporter cette fameuse première partie si vous avez du mal. Vous aurez plus ou moins trois mois pour l'obtenir et l'ajouter à votre collection. Retrouvez aussi tous les défis de la saison 1 du chapitre 6
. Nous savons également déjà quand se terminera la saison 1 du chapitre 6
.
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