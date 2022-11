Fortnite : Le compte à rebours, à quoi correspond-il ? (Chapitre 3)

Que signifie le timer dans Fortnite ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous devez le savoir, la fin de cette saison 4 va se terminer au début du mois de décembre. Toutefois, ce n'est pas seulement la saison 4 qui va se conclure, mais également le Chapitre 3 de Fortnite , comme l'a annoncé Epic Games. Ainsi, afin que les joueurs soient bien au courant, les développeurs ont mis les petits plats dans les grands et ont commencé le teasing plus de dix jours avant cet événement majeur.Parmi ces choses mises en place par les développeurs, nous retrouvonsen jeu, et plus précisément dans le lobby. Celui-ci indique la date du 3 décembre, date à laquelle. Il permet donc de vous rappeler combien de temps il vous reste avant de pouvoir profiter de cet événement et terminer tout ce que vous avez à faire, notamment les quêtes. Si vous souhaitez le voir,Concernant ce qui a déjà été annoncé, sachez que nous devrions en savoir plus quant au chrome qui envahit l'île, et comment les protagonistes vont le combattre. L'événement se nomme Fracture, il est donc certain que des choses importantes, ayant un impact définitif sur le battle royale, auront lieu. Après une année seulement, Epis Games fait déjà le choix, surprenant, de repartir sur un nouveau cycle, avec le Chapitre 4 de Fortnite, qui devrait nous proposer de nombreuses nouveautés, et potentiellement une nouvelle carte, ou le retour d'une présente lors du Chapitre 1 ou 2 du battle royale.Nous en saurons très vite dans les jours à venir, étant donné que le studio ne tardera pas à faire d'autres teasings. En attendant, nous vous rappelons que vous pouvez retrouver tous les détails de cet événement Fracture , mais aussi la date de sortie du Chapitre 4 de Fortnite