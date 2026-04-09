Fortnite lance un nouveau mode, qui va changer votre façon de jouer

Le célèbre Battle Royale d'Epic Games se réinvente avec l'arrivée d'un tout nouveau mode compétitif. Baptisé Arènes, ce format inédit délaisse les affrontements massifs pour se concentrer sur des duels intenses. Découvrez comment ces combats en arène restreinte vont bouleverser vos habitudes de jeu dès aujourd'hui.
Un nouveau mode de jeu est disponible dans Fortnite
, promettant une intensité encore plus importante. Nommé Arènes, ce mode, qui arrive avec une version classée, offre des combats en 1v1 ou 2v2, avec toujours le but d'être l'ultime survivant (ou presque).
Des affrontements intenses et rapides
Fortnite a toujours été synonyme de batailles à grande échelle sur des cartes immenses. L'idée de voir cent personnes atterrir n'importe où, de Tilted Towers à Risky Reels à l'époque, pour se battre et être le dernier survivant est l'essence même du jeu. Pourtant, Epic Games a décidé de bousculer cette formule classique
. Le mode Arènes rassemble seulement seize joueurs dans un salon. Ces participants peuvent s'affronter en solo ou se répartir en huit équipes de deux.
Le principe est simple mais redoutablement efficace. Vous enchaînez une série de manches en un contre un ou en deux contre deux sur des cartes de taille réduite
. Après chaque manche, le système vous place immédiatement en file d'attente pour la suivante. La clé de la réussite réside donc dans la rapidité. Plus vous terminez vos combats vite, plus vous participez à de nouvelles manches, ce qui augmente considérablement vos chances de marquer des points et de grimper dans les classements mondiaux
.
Le premier joueur à remporter vingt combats en solo, ou la première équipe à atteindre quinze victoires en duo, décroche la victoire et devient le champion de la session.
Le retour des duels entre amis
L'idée de défier un ami en duel sur une petite carte est une tradition souvent réservée aux anciens jeux de tir. Fortnite s'approprie aujourd'hui ce concept avec une fonctionnalité très attendue
. Le mode introduit en effet la possibilité d'envoyer une requête de duel à n'importe quelle personne de votre liste d'amis ou présente dans les classements mondiaux.
Il suffit de se rendre sur le profil d'un joueur et de cliquer sur le bouton dédié pour lui envoyer une invitation. Le match se déroule alors en sept manches
. Le vainqueur ne gagne rien d'autre que le droit de se vanter, mais cette nouveauté apporte une dimension sociale et amusante très rafraîchissante.
Des récompenses exclusives à débloquer
Pour accompagner ce lancement, les développeurs ont également prévu de nouvelles quêtes spécifiques au mode Arènes
. En accomplissant ces défis inédits, les joueurs les plus assidus pourront obtenir des récompenses cosmétiques exclusives. Parmi elles, on retrouve l'accessoire de dos Blason de constructeur ainsi que l'aérosol Cracked. Ces éléments viennent récompenser les efforts fournis dans cette arène impitoyable.
Le mode Arènes est disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes, évidemment. Il est temps de préparer vos meilleures stratégies et de plonger dans cette nouvelle expérience compétitive pour tenter d'atteindre le sommet du classement mondial, et de prouver que vous êtes le meilleur.
commentaire (1)
Ce qui n'est pas précisé c'est que ce mode de jeu n'est réservé qu'à ceux qui jouent en "construction". Si on ne joue jamais à ce mode c'est foutu il n'y a que des try-harders de la constru. Je trouve ça discriminatoire.