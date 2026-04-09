Fortnite lance un nouveau mode, qui va changer votre façon de jouer

Le célèbre Battle Royale d'Epic Games se réinvente avec l'arrivée d'un tout nouveau mode compétitif. Baptisé Arènes, ce format inédit délaisse les affrontements massifs pour se concentrer sur des duels intenses. Découvrez comment ces combats en arène restreinte vont bouleverser vos habitudes de jeu dès aujourd'hui.

Des affrontements intenses et rapides









Le retour des duels entre amis

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Des récompenses exclusives à débloquer

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Un nouveau mode de jeu est disponible dans, promettant une intensité encore plus importante. Nommé Arènes, ce mode, qui arrive avec une version classée, offre des combats en 1v1 ou 2v2, avec toujours le but d'être l'ultime survivant (ou presque).Fortnite a toujours été synonyme de batailles à grande échelle sur des cartes immenses. L'idée de voir cent personnes atterrir n'importe où, de Tilted Towers à Risky Reels à l'époque, pour se battre et être le dernier survivant est l'essence même du jeu. Pourtant,. Le mode Arènes rassemble seulement seize joueurs dans un salon. Ces participants peuvent s'affronter en solo ou se répartir en huit équipes de deux.Le principe est simple mais redoutablement efficace.. Après chaque manche, le système vous place immédiatement en file d'attente pour la suivante. La clé de la réussite réside donc dans la rapidité. Plus vous terminez vos combats vite, plus vous participez à de nouvelles manches,Le premier joueur à remporter vingt combats en solo, ou la première équipe à atteindre quinze victoires en duo, décroche la victoire et devient le champion de la session.L'idée de défier un ami en duel sur une petite carte est une tradition souvent réservée aux anciens jeux de tir.. Le mode introduit en effet la possibilité d'envoyer une requête de duel à n'importe quelle personne de votre liste d'amis ou présente dans les classements mondiaux.Il suffit de se rendre sur le profil d'un joueur et de cliquer sur le bouton dédié pour lui envoyer une invitation.. Le vainqueur ne gagne rien d'autre que le droit de se vanter, mais cette nouveauté apporte une dimension sociale et amusante très rafraîchissante.Pour accompagner ce lancement,. En accomplissant ces défis inédits, les joueurs les plus assidus pourront obtenir des récompenses cosmétiques exclusives. Parmi elles, on retrouve l'accessoire de dos Blason de constructeur ainsi que l'aérosol Cracked. Ces éléments viennent récompenser les efforts fournis dans cette arène impitoyable.Le mode Arènes est disponible dès aujourd'hui sur toutes les plateformes, évidemment. Il est temps de préparer vos meilleures stratégies et de plonger dans cette nouvelle expérience compétitive pour tenter d'atteindre le sommet du classement mondial, et de prouver que vous êtes le meilleur.