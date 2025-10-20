Fortnite : La saison thématique des Simpson devrait proposer la carte de Springfield

D'après une fuite crédible, la prochaine saison de Fortnite remplacerait entièrement l'île actuelle par une carte inédite inspirée de Springfield, la célèbre ville des Simpson.
La prochaine saison de Fortnite
s'annonce comme un tournant majeur pour le battle royale d'Epic Games. Comme plusieurs fuites l'annoncent depuis des mois, la nouvelle saison serait thématique et mettrait en avant les Simpson
. Mais contrairement à celle basée sur Star Wars plus tôt dans l'année, nous aurons bien plus que des skins et des éléments qui en font référence, puisqu'il semblerait qu'une toute nouvelle carte entièrement dédiée aux Simpson
nous soit offerte. Un concept qui pourrait bouleverser la structure du jeu.
Une carte entièrement repensée pour la saison Simpson
La nouvelle saison, prévue pour le 1er
novembre, durerait environ un mois, à l'image de la saison Star Wars, et des saisons de novembre depuis quelques années. D'après le leaker Hypex
, reconnu pour ses informations fiables sur Fortnite, cette fois Epic Games ne se contenterait pas de modifier des zones de l'île, l'ensemble de la carte serait remplacé par Springfield
, la ville emblématique des Simpson.
L'univers de la série serait recréé avec un soin particulier, mêlant humour et références à la pop culture. Les joueurs pourraient explorer des lieux cultes comme la centrale nucléaire de M. Burns, le bar de Moe ou encore le magasin Kwik-E-Mart.
Même la statue de Jebediah Springfield pourrait faire son apparition, reste à savoir si elle subira le même sort que dans la série. Nous devrions évidemment retrouver la fameuse maison des Simpson
, au centre de la série.
Une collaboration d'envergure avant le Chapitre 7
Cette mini-saison serait la dernière avant le lancement du Chapitre 7
, attendu pour la fin d'année. Une période charnière qui permettrait à Epic Games de proposer un événement final explosif. Selon certaines théories, la centrale nucléaire pourrait être au cœur du dénouement
, potentiellement à l'origine d'une destruction massive de la carte actuelle.
Une façon idéale de conclure le Chapitre 6 avec un clin d'œil à l'humour des Simpson, tout en préparant le terrain pour la prochaine ère du jeu.
Il ne fait donc quasiment plus aucun doute que les Simpson vont envahir Fortnite
, bien qu'aucune communication officielle n'ait encore eu lieu. Réponse d'ici quelques jours, étant donné que la fin de la saison actuelle se rapproche
.
commentaire (1)
Oui vive les Simpson !!