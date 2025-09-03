Fortnite : Fuite du chapitre 7, avec un thème de saison totalement inattendu

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 septembre 2025 à 15h58
Prévu pour la fin de l'année, le chapitre 7 de Fortnite pourrait surprendre tout le monde avec un thème de saison inédit. Selon une fuite des fichiers du jeu, la première saison aurait pour concept un gala, oui.
Fortnite : Fuite du chapitre 7, avec un thème de saison totalement inattendu
Chaque nouveau chapitre de Fortnite marque une rupture, avec une nouvelle île, des mécaniques inédites et une ambiance renouvelée. Alors que le chapitre 7 est attendu pour fin novembre ou début décembre, une fuite massive circule déjà sur les réseaux sociaux. Elle révèle un thème qui tranche radicalement avec les précédentes saisons.

Un thème « Gala » pour la première saison

D'après les informations extraites des fichiers du jeu, rapportées par VideoGamer, le thème choisi serait Gala. Une ambiance festive, entre réception élégante et grande célébration, qui apporterait son lot de nouveautés. On peut s'attendre à une sélection de skins raffinés, des événements à thème et même de nouvelles zones sur la carte inspirées d'une fête de grande envergure. Une idée originale qui s'éloigne totalement des précédents concepts plus axés sur la survie ou l'action militaire.

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Des indices crédibles dans les fichiers et sondages

La fuite provient d'un NPC repéré avec le nom de code « GnatGala », ce qui laisse peu de place au doute. De plus, plusieurs concepts de skins élégants et inspirés d'un gala avaient déjà été repérés dans les sondages adressés aux joueurs par Epic Games, confirmant que l'éditeur préparait ce thème depuis un moment. Autre point intéressant, la récente fuite autour d'une collaboration avec James Bond. Un partenariat de ce type s'intégrerait parfaitement dans une saison placée sous le signe de l'élégance et du glamour.

Une saison qui pourrait marquer les esprits

Avec ce thème inédit, Fortnite s'offre l'occasion d'explorer de nouveaux horizons. Entre tenues de soirée, accessoires de luxe et événements spectaculaires, la saison pourrait proposer une identité visuelle et des mécaniques de jeu totalement inédites. C'est un pari audacieux, mais Epic Games a déjà prouvé à plusieurs reprises sa capacité à surprendre sa communauté avec des concepts inattendus.

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Par exemple, la prochaine saison, qui devrait mettre en avant l'univers des Simpson, avant donc de basculer vers ce septième chapitre. À moins qu'Epic Games nous réserve encore d'autres surprises.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (2)

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Tribord-clos 4 (invité) Le 07/09/2025 à 23:28

Bon jeux

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MissHarleyQuinn55 (invité) Le 07/09/2025 à 13:53

Je joue depuis septembre 2018 et honnêtement mise à part FragPunk et Rogue Company Fortnite reste mon jeu préféré nr1