Fortnite : La saison 3 encore repoussée

Après avoir prolongé la deuxième saison du chapitre 2 de Fortnite d'un mois, Epic Games annonce ce 28 mai que la saison 3 est encore retardée.

fin de nous assurer que tout soit prêt pour le lancement du Chapitre 2 - Saison 3, nous prolongeons la saison 2 d'une semaine. La nouvelle date de lancement de la saison 3 est le jeudi 11 juin.

Alors que nous devions accueillir la, Epic Games a annoncé une mauvaise nouvelle ce 28 mai, qui ne manquera pas d'attrister la communauté. En effet, nous allons devoir patienter une semaine de plus, puisque, à moins qu'Epic Games ne repousse, encore une fois, son arrivée. De ce fait, l'événement de fin de saison est lui aussi repoussé d'une semaine, et aura lieu le 6 juin à 20 heures, en France.Epic Games ne donne pas d'information précise sur ce report, si ce n'est que le studio estime avoir besoin de plus de temps pour « que tout soit prêt ».Vous pouvez profiter de ce temps supplémentaire pour, afin de débloquer toutes les récompenses du Passe de combat, mais aussi les skins en or