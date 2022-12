Fortnite : La collaboration avec My Hero Academia confirmée et datée

My Hero Academia arrive sur Fortnite

Fear not...



My Hero Academia arrives 12.16.2022 pic.twitter.com/g1eoENygM9 — Fortnite (@FortniteGame) December 11, 2022

Depuis plusieurs années maintenant,propose des crossovers avec de nombreuses franchises, notamment cinématographiques, vidéoludiques ou d'autres faisant partie de la Pop Culture. Par le passé, le titre a accueilli du contenu en lien avec Naruto ou encore Dragon Ball. À ce sujet,Il y a quelques jours de cela, nous vous avions parlé de l'arrivée prochaine des skins Giannis Antetokounmpo, MrBeast et My Hero Academia sur Fortnite. Cela avait notamment été teasé dans le trailer de lancement du Chapitre 4 Saison 1.En ce qui concerne l'arrivée de l'univers My Hero Academia sur le battle royale, nous en savons, désormais, un peu plus. En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter du jeu, nous apprenons que leÀ l'heure actuelle, Epic Games n'a pas partagé de plus amples détails à ce sujet. Il y a fort à parier que plusieurs skins, liés à différents personnages du manga, seront disponibles sur le soft, à cette date. Or, nous ne savons pas encore lesquels. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de nouvelles informations auront été dévoilées.Rendez-vous le 16 décembre 2022 pour découvrir la collaboration/crossover entre Fortnite et My Hero Academia.