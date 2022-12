Fortnite : Des skins Giannis Antetokounmpo, MrBeast et My Hero Academia arrivent

Quand sortent les skins Giannis Antetokounmpo, MrBeast et My Hero Academia ?

Avec la nouvelle saison dequi est arrivée, marquant au passage le lancement d'un nouveau chapitre, les joueurs peuvent profiter de nombreux skins grâce au passe de combat. D'ailleurs, dans quelques semaines, en février, un skin de Geralt de Riv sera également proposé aux joueurs, pour compléter leur collection. Mais d'autres partenariats auront lieu en décembre, mettant en avantLes plus observateurs avaient déjà pu voir, mais Epic Games est venu apporter quelques précisions, notamment en confirmant l'arrivée de l'une des stars de YouTube. Le petit teaser confirme également que le MVP des finales NBA 2020-2021,. Enfin, après Naruto et Dragon Ball, un autre manga connu atterrira dans Fortnite,Néanmoins, nous n'avons pas encore de date de sortie, les développeurs s'étant contentés de nous faire ce teasing. Tout cela est supposé arriver durant ce mois de décembre, sans plus de précision. Nous devrions les découvrir au fil du temps, étant donné qu'il est peu probable que les trois skins et cosmétiques sortent en même temps.À ce sujet, nous devrions les voir débarquer dans la boutique, et non en tant que skin gratuit pour le Passe de combat, à moins qu'Epic Games se montre généreux pour les fêtes de fin d'année. Il se peut aussi que certains items puissent être récupérés gratuitement via des défis.