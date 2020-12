Fortnite : L'événement Astronomical a rapporté plus de 20 millions de dollars à Travis Scott

C'était l'occasion d'aller au maximum, de créer un monde que les permis ne vous laisseront pas faire, que les pompiers ne vous laisseront pas faire, que les codes de construction ne vous laisseront pas faire. De s'amuser sans limite.

Le paysage change. Vous devez apporter quelque chose de génial. Sinon, c'est « C'est juste une publicité ». Et ces choses finiront par être oubliées.

Il y a quelques mois, les joueurs de Fortnite ont pu découvrir. Si ce dernier a rassemblé près de 27,7 millions de joueurs , ses recettes ont également de quoi faire tourner la tête. Selon un rapport de Forbes , le chanteurCette somme perçue est supérieure à ce que le chanteur gagne généralement lors d'un concert habituel, alors que cet événement ne durait seulement que dix minutes et était entièrement virtuel. Cependant,, mais l'événement s'est avéré extrêmement lucratif pour le studio, comme. Les joueurs sont toujours au rendez-vous et soutiennent leurs artistes via le titre, et ce, par leur participation, mais aussi par les achats disponibles. Même si la ligne entre la publicité et la prestation apportée est fine, ce que retiennent les joueurs est avant tout l'événement qu'ils ont vécu, et pour cela,Dernièrement,, mais aussi contre certains Avengers tels que Iron Man, Thor ou encore Wolverine. Les chiffres concernant le nombre de joueurs ne devraient pas tarder à tomber.