Fortnite : Revoir l'événément de fin de saison 4, Dévoreur de Mondes

Revoir l'événement de fin de saison 4

Après des jours de teasing, le grand, qui mettait l'univers de Marvel en avant, a eu lieu ce 1décembre dans la soirée. Pendant une dizaine de minutes, les différents héros qui nous ont accompagné ces dernières semaines ont combattu Galactus, qui était bel et bien présent en cher et en os. Les joueurs, équipés d'un jetpack, puis ensuite conduisant le bus, ont également participé aux affrontements.Le but était que Galactus dévore le plus de bus possible pour qu'il retourne de là où il vient, laissant l'île desauve. Si tout s'est plus ou moins bien passé, il semblerait que la saison 5 réserve bien des surprises, puisque nous avons retrouvé, à la fin de l'événement, un Jonesy quelque peu déboussolé. Certaines rumeurs évoquent le retour de la première carte, même si, à l'heure actuelle, rien n'est sûr.Vous n'avez pas vu cet événement et souhaiteriez voir le replay ? Pas de panique, vous pouvez retrouver l'événement dans la vidéo ci-dessous, comme si vous y étiez.Finalement, sachez que vous ne pourrez pas jouer à Fortnite avant ce mercredi matin , puisque le jeu est hors-ligne et que les serveurs ne rouvriront pas avant 10h du matin. Une mise à jour sera normalement téléchargeable vers 6h. Nous ne manquerons pas de vous communiquer toutes les nouveautés à ce moment, afin de ne rien louper.