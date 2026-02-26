Fortnite : un mème viral totalement absurde pourrait bientôt débarquer en jeu

Une rumeur inattendue secoue la communauté Fortnite. Après les collaborations prestigieuses avec Disney ou Marvel, Epic Games pourrait intégrer un personnage issu de la tendance « Italian Brainrot ». Ce choix divise déjà les fans, notamment en raison de l'origine générée par intelligence artificielle de ce mème viral.
L'univers de Fortnite
est connu pour son éclectisme, mélangeant sans complexe des franchises comme Marvel, LEGO ou Star Wars. Pourtant, les joueurs font face à un véritable choc culturel avec la dernière rumeur en date. Selon plusieurs sources concordantes, le Battle Royale s'apprêterait à accueillir Tung Tung Tung Sahur, la mascotte des Brainrots
. Ce virage inattendu vers une culture internet de niche, souvent qualifiée d'absurde, laisse une partie de la communauté perplexe, d'autant plus que ce contenu tranche radicalement avec les attentes habituelles des joueurs qui espéraient des licences plus traditionnelles.
Les Brainrots bientôt dans Fortnite ?
L'information provient de Shiina
, une figure respectée dans le milieu du datamining de Fortnite, relayant une rumeur de Blortzen. Cette fuite a rapidement été corroborée par HYPEX
, un autre leaker de renom, qui affirme que deux autres sources ont entendu parler de cette collaboration imminente. Les Brainrots devraient donc bien et bien débarquer dans Fortnite
.
HYPEX précise même que l'arrivée du skin pourrait se faire « bientôt
». Cette nouvelle intervient juste après des fuites concernant l'arrivée de Grace Ashcroft de Resident Evil, créant un contraste saisissant entre une franchise d'horreur culte et un mème internet obscur qui n'a aucun sens. Epic Games souhaite réellement surfer sur tous les succès, pour attirer un maximum de joueurs dans sa boutique.
Le phénomène Brainrot expliqué
Pour ceux qui sont passés à côté de cette tendance TikTok, l'Italian Brainrot, souvent abrégé en Brainrot désigne un groupe de personnages générés par intelligence artificielle
. La figure de proue, Tung Tung Tung Sahur
, est une bûche anthropomorphe indonésienne armée d'une batte de baseball. Elle représente le Sahur, le petit-déjeuner du Ramadan, et l'onomatopée imite le son des tambours utilisés pour réveiller les fidèles. Le terme Italian vient du doublage en pseudo-italien généré par IA qui accompagne ces vidéos.
C'est un univers de non-sens comparable à Skibidi Toilet, où le chaos règne en maître et où une base de fans dévouée s'est rapidement formée autour de ces mascottes improbables, sans queue ni tête. Le phénomène a également pris de l'ampleur grâce à Roblox, qui voit une multitude de ses jeux mettre en avant ces Brainrots. Un mode similaire est également disponible sur Fortnite
.
L'IA au cœur de la polémique
Si l'intégration de Skibidi Toilet avait déjà fait sourciller, une différence majeure alimente ici la controverse, l'usage de l'intelligence artificielle
. Contrairement aux toilettes chantantes créées par un fan via le moteur Source de Valve à l'époque, Tung Tung Tung Sahur est un pur produit de l'IA générative, tout comme toutes les autres créatures loufoques
. De nombreux joueurs expriment leur déception de voir Epic Games intégrer ce qu'ils qualifient de « bouillie d'IA
» dans un titre AAA, au lieu de valoriser la création humaine.
Pour l'heure, Epic Games n'a pas officialisé cette collaboration. Cependant, si la rumeur se confirme, elle marquerait une étape supplémentaire dans la transformation de Fortnite en un véritable musée de la culture web,
quitte à diviser sa base de joueurs sur la question éthique et esthétique des contenus générés par IA.
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