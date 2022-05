Fortnite : Fusil blaster E-11, où le trouver ?

Où trouver un fusil blaster E-11 dans Fortnite ?

À l'occasion du Star Wars Day, ce 4 mai, Epic Games réimplante l'univers de Star Wars dans. Comme vous le verrez en vous rendant sur le champ de bataille, plusieurs références à la licence créée par George Lucas sont présentes, allant des sabres laser aux Stormtroopers et leurs armes. Naturellement, plusieurs défis sont proposés aux joueurs, et nous vous proposons notre aide pour les valider plus rapidement.En plus de l'arrivée des sabres laser, il est possible d'utiliser une arme bien spécifique à l'univers de Star Wars,, arme propre à l'Empire. Que ce soit dans le cadre des défis ou tout simplement pour jouer avec cette arme, vous êtes nombreux à vous demander où la trouver. Sachez que cela est relativement simple.En effet,. De ce fait, après quelques minutes, tout au plus, vous pourriez très bien l'avoir déjà en votre possession, sans avoir fait de recherche particulière. Sinon, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté en vous rendant à un camp de Stormtroopers , lesquels vendent des fusils blaster E-11 en échange de 100 lingots d'or.Rappelons que les défis Star Wars et les armes en lien sont disponibles jusqu'au 17 mai 2022, après quoi tout sera retiré.