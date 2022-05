Fortnite : Stormtroopers, où les trouver ?

Où trouver les Stormtroopers dans Fortnite ?

À l'occasion du Star Wars Day, ce 4 mai, Epic Games réimplante l'univers de Star Wars dans. Comme vous le verrez en vous rendant sur le champ de bataille, plusieurs références à la licence créée par George Lucas sont présentes, allant des sabres laser . Naturellement, plusieurs défis sont proposés aux joueurs, et nous vous proposons notre aide pour les valider plus rapidement.Lesont effectivement établi leur base à plusieurs endroits de l'île, et il est possible de les rencontrer en tant que PNJ. Actuellement, nous trouvons, au sud-est, au Bourg-Jonesy, au nord à côté de Sleepy Sound et à l'ouest. Vous pouvez les retrouver sur notre carte ci-dessous.Deux défis, entre autres, vous demanderont de vous y rendre, dans le cadre de la Journée Star Wars dans Fortnite. Le premier vous demandera d', ce qui est assez facile. Vous n'avez qu'à atterrir à l'un des trois points ci-dessus, et finir dans les 25 derniers. Le deuxième est tout aussi simple, puisqu'il vous demande. Vous n'êtes, cette fois, pas obligé d'y atterrir.Notez que les Stormtroopers peuvent également vous être utiles, étant donné qu'ils vendent leur arme, le fusil blaster E-11.