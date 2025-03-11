Fortnite Frénésie : Patch 34.10, changements et nouveautés du mode Counter-Strike

Ici, les cartes, les armes, et le gameplay sont touchés par différentes améliorations.
Changements de la mise à jour 34.10 de Fortnite Frénésie
Dans un premier temps, le studio a évoqué les changements à venir à court terme. Mais étant donné qu'ils sont pléthoriques, nous vous les résumons ci-dessous, pour que tout soit plus simple. Voici tout ce qui est prévu :
Ajout de nouvelles cartes pour Fortnite Frénésie
L'équipe souhaite accélérer l'accès aux mises à jour afin que les joueurs puissent en profiter plus rapidement.
La première étape consiste à intégrer les squelettes de nouvelles cartes, ce qui signifie que leur conception est finalisée, mais qu'il manque encore les détails de l'environnement.
Grâce à cette méthode, deux nouvelles cartes seront ajoutées à Fortnite Frénésie dès le mois d'avril.
Ces nouvelles cartes ne viendront pas seules : elles seront accompagnées de nouvelles armes et gadgets, apportant encore plus de diversité au gameplay.
Analyse et ajustements du gameplay
L'équipe de développement étudie les comportements des joueurs pour affiner certains mécanismes du jeu.
Ils observent notamment la manière dont les joueurs se déplacent, effectuent leurs rotations et utilisent les lignes de vision au cours des parties.
Cette analyse leur permet de faire des ajustements pour améliorer l'équilibrage du jeu.
En parallèle, l'équipe collecte toujours des données sur la carte Mégapole 10 afin de l'optimiser et d'apporter des améliorations basées sur les retours des joueurs.
Collecte des avis des joueurs
Les développeurs souhaitent impliquer les joueurs dans l'évolution du jeu en recueillant leurs impressions.
L'équipe cherche particulièrement des retours sur plusieurs aspects du jeu :
La durée des phases, comme la longueur d'une manche, la phase d'achat ou encore le temps nécessaire pour une détonation ou un désamorçage.
Les armes et gadgets existants, afin d'ajuster leur équilibre si nécessaire.
Les déplacements et les tirs, pour améliorer la fluidité et la réactivité du gameplay.
La carte Mégapole 10, pour optimiser son design et son gameplay.
Le système des crédits, afin d'évaluer son fonctionnement et son impact sur les parties.
L'interface et l'expérience utilisateur, afin d'améliorer la clarté des menus et l'ergonomie du jeu.
Délais d'application des modifications
Toutes les suggestions des joueurs ne peuvent pas être appliquées immédiatement, car certaines modifications demandent plus de temps que d'autres.
D'autres changements sont plus complexes et nécessitent plus de travail.
Amélioration du matchmaking et équilibrage des équipes
L'un des problèmes majeurs identifiés concerne les parties déséquilibrées, qui nuisent à l'expérience de jeu.
Avec la mise à jour 34.10, les parties ne pourront plus démarrer tant que le salon n'est pas complet (5 contre 5).
Si le jeu ne parvient pas à rassembler dix joueurs, la partie ne se lancera pas et tous les joueurs seront renvoyés au menu principal afin de relancer le matchmaking.
Pour ce qui est des améliorations et corrections de bugs de la version 34.10, qui sont donc actives dès maintenant, voici la liste communiquée par Epic Games :
Nous avons apporté des améliorations à l'échange de données serveur/client pour éviter les échanges d'éliminations (les joueurs ne peuvent plus s'éliminer l'un/l'autre en même temps).
Correction d'un problème à cause duquel les joueurs pouvaient perdre le contrôle de la caméra.
Correction d'un problème à cause duquel les effets visuels et sonores de la glissade persistaient après la glissade.
Correction d'un problème à cause duquel les armes dotées d'un viseur donnaient l'impression d'être portées plus hautes que les autres.
Correction d'un problème à cause duquel le reflet de la lumière sur les armes n'apparaissait pas correctement dans les angles.
Correction d'un problème visuel à cause duquel la barre de PV des joueurs éliminés était pleine chez les spectateurs.
Correction d'un problème visuel à cause duquel les accessoires d'arme disparaissaient lorsque le porteur de l'arme se tenait trop proche d'un mur.
Correction d'un problème visuel qui touchait parfois les joueurs mobiles lorsqu'ils lançaient une grenade incapacitante.
Correction d'une inconsistance visuelle liée au recul de l'arme.
Une correction au texte anglais de fin de partie a été apportée.
L'animation des déplacements latéraux a été améliorée.
Plusieurs améliorations des performances techniques ont été mises en place.
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