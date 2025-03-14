Fortnite Raid printanier : Une tenue gratuite et des récompenses à ne surtout pas manquer

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 mars 2025 à 16h05
Epic Games offre aux joueurs de Fortnite de nouvelles récompenses, dont une belle tenue, et le tout est complètement gratuit.
Fortnite Raid printanier : Une tenue gratuite et des récompenses à ne surtout pas manquer
Alors que le printemps arrive, les joueurs de Fortnite vont pouvoir découvrir un nouvel événement, permettant de récupérer des récompenses gratuitement. Le tout est relativement simple puisqu'il suffit de jouer ou presque. Tous les joueurs seront donc éligibles pour obtenir, notamment, la tenue Dupli-Kate sans dépenser le moindre sou.

Comment obtenir la tenue Dupli-Kate dans Fortnite ?

Les défis Faire équipe - Raid printanier

Comme vous l'aurez très probablement deviné, il faudra réaliser quelques petites quêtes en jeu pour obtenir toutes ces récompenses gratuitement. Les défis Faire équipe - Raid printanier sont disponibles depuis ce 14 mars, et le seront jusqu'au 31 du même mois. Il faudra valider un total de 9 quêtes pour tout collecter, avec en ligne de mire la tenue Dupli-Kate.

Il faudra venir à bout de ces quêtes, qui demandent de gagner de l'objectif dans des expériences conçues par Epic Games, ou par des créateurs. Mais il ne faudra pas le faire seul, puisqu'il faudra être accompagné d'un ami
  • Accomplir 1 quête Faire équipe - Raid printanier → la piste musicale Through the Fire and Flames de DragonForce
  • Accomplir 2 quêtes Faire équipe - Raid printanier → l'aérosol Axo au micro
  • Accomplir 3 quêtes Faire équipe - Raid printanier → l'accessoire de dos Shrinking Rae
  • Accomplir 4 quêtes Faire équipe - Raid printanier → l'aérosol Son festif
  • Accomplir 5 quêtes Faire équipe - Raid printanier → l'écran de chargement Champ de fleurs des rêves
  • Accomplir 6 quêtes Faire équipe - Raid printanier → la pioche Bâtons duplicateurs
  • Accomplir 7 quêtes Faire équipe - Raid printanier → l'émoticône Bulle musicale
  • Accomplir 8 quêtes Faire équipe - Raid printanier → l'emote Dupli-Kates
  • Accomplir 9 quêtes Faire équipe - Raid printanier → la tenue Dupli-Kate
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Un moyen relativement simple de débloquer des cosmétiques, sans devoir réaliser des tâches compliquées en jeu. Jouer pour gagner des récompenses, de quoi rendre la communauté heureuse.

Miniature vidéo

Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse, pour ne pas manquer une miette, mais aussi la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser
Fortnite 09 juillet 2026

L'arrivée de Taylor Swift dans Fortnite semble enfin se préciser

Les rumeurs d'une collaboration entre Taylor Swift et Fortnite enflamment à nouveau la toile. Alors que le mode Festival accueille les plus grandes stars de la pop, l'arrivée de la chanteuse emblématique semble plus logique que jamais.
La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée
Fortnite 07 juillet 2026

La fin des leaks pour Fortnite ? Une taupe a été demasquée

Epic Games vient de clore un chapitre judiciaire important. L'éditeur de Fortnite a trouvé un accord avec un ancien producteur accusé d'avoir divulgué des collaborations majeures sous un pseudonyme. Une affaire qui illustre la lutte acharnée des studios contre les fuites d'informations.
Fortnite devrait accueillir une nouvelle collaboration XXL avec DC Comics
Fortnite 01 juillet 2026

Fortnite devrait accueillir une nouvelle collaboration XXL avec DC Comics

Une nouvelle fuite vient de dévoiler une collaboration estivale inédite entre Fortnite et DC Comics. Au programme, des tenues de bain pour Batman et Harley Quinn, un nouveau compagnon canin et des véhicules emblématiques qui risquent de bouleverser le jeu.

commentaire (0)