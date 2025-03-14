Fortnite Raid printanier : Une tenue gratuite et des récompenses à ne surtout pas manquer

Epic Games offre aux joueurs de Fortnite de nouvelles récompenses, dont une belle tenue, et le tout est complètement gratuit.
Alors que le printemps arrive, les joueurs de Fortnite
vont pouvoir découvrir un nouvel événement, permettant de récupérer des récompenses gratuitement. Le tout est relativement simple puisqu'il suffit de jouer ou presque. Tous les joueurs seront donc éligibles pour obtenir, notamment, la tenue Dupli-Kate
sans dépenser le moindre sou.
Comment obtenir la tenue Dupli-Kate dans Fortnite ?
Les défis Faire équipe - Raid printanier
Comme vous l'aurez très probablement deviné, il faudra réaliser quelques petites quêtes en jeu pour obtenir toutes ces récompenses gratuitement. Les défis Faire équipe - Raid printanier sont disponibles depuis ce 14 mars
, et le seront jusqu'au 31 du même mois. Il faudra valider un total de 9 quêtes pour tout collecter, avec en ligne de mire la tenue Dupli-Kate.
Il faudra venir à bout de ces quêtes, qui demandent de gagner de l'objectif dans des expériences conçues par Epic Games, ou par des créateurs. Mais il ne faudra pas le faire seul, puisqu'il faudra être accompagné d'un ami
.
- Accomplir 1 quête Faire équipe - Raid printanier → la piste musicale Through the Fire and Flames de DragonForce
- Accomplir 2 quêtes Faire équipe - Raid printanier → l'aérosol Axo au micro
- Accomplir 3 quêtes Faire équipe - Raid printanier → l'accessoire de dos Shrinking Rae
- Accomplir 4 quêtes Faire équipe - Raid printanier → l'aérosol Son festif
- Accomplir 5 quêtes Faire équipe - Raid printanier → l'écran de chargement Champ de fleurs des rêves
- Accomplir 6 quêtes Faire équipe - Raid printanier → la pioche Bâtons duplicateurs
- Accomplir 7 quêtes Faire équipe - Raid printanier → l'émoticône Bulle musicale
- Accomplir 8 quêtes Faire équipe - Raid printanier → l'emote Dupli-Kates
- Accomplir 9 quêtes Faire équipe - Raid printanier → la tenue Dupli-Kate
Un moyen relativement simple de débloquer des cosmétiques, sans devoir réaliser des tâches compliquées en jeu. Jouer pour gagner des récompenses
, de quoi rendre la communauté heureuse.
Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse
, pour ne pas manquer une miette, mais aussi la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite
.
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