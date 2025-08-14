Fortnite : Epic Games apporte un changement qui fera plaisir aux joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 août 2025 à 15h59
Epic Games a déployé un nouveau correctif dans Fortnite, réduisant la puissance du nouveau boss dans tous les modes. Un nerf important qui devrait faciliter les affrontements une semaine après le lancement de la saison 4.
Fortnite : Epic Games apporte un changement qui fera plaisir aux joueurs
La saison 4 du chapitre 6 de Fortnite a introduit de nombreuses choses, notamment de nouveaux PNJ ennemis, des insectes. Si la plupart sont très faciles à tuer, avec un coup de pioche ou une balle d'arme, la boss, qui est la Reine, est très difficile à mettre à terre et il n'est pas rare qu'elle tue les joueurs. Ainsi, après avoir modifié les statistiques de plusieurs armes en début de semaine, Epic Games s'attaque cette fois à cette Reine jugée trop puissante, en réduisant, entre autres, ses PV.  

Le nerf de la boss Reine

Le changement appliqué concerne l'ensemble des playlists, de Solo à Section, ce qui fera plaisir à tous les joueurs. Le nerf est particulièrement marqué en Solo, avec une réduction de 25 % des points de vie, tandis qu'en Escouade, la baisse est d'environ 9 %.

Détail des modifications :
  • Solo → de 3 000 à 2 250 HP (-25 %)
  • Duo → de 4 500 à 4 005 HP (-11 %)
  • Trio → de 5 700 à 5 107,5 HP (-10,37 %)
  • Section → de 6 600 à 6 007,5 HP (-8,98 %)
reine-fortnite-nerf

Une saison 4 déjà marquée par de nombreux ajustements

Cette réduction des points de vie de la Reine intervient dans un contexte où Epic Games multiplie les équilibrages. Depuis le lancement de la saison, plusieurs armes ont déjà été nerfées, modifiant le rythme des parties et les stratégies dominantes en fonction du retour des joueurs. Les développeurs écoutent la communauté pour s'assurer que le gameplay est bien équilibré, pour éviter que certains ne soient trop frustrés, à cause d'une méta déséquilibrée ou de PNJ trop puissant.

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La prochaine mise à jour majeure est prévue pour le mardi 26 août et pourrait apporter de nouveaux ajustements de gameplay. De nouveaux éléments de gameplay, comme des armes, seront aussi ajoutés, pour rafraichir l'expérience, comme le fait toujours Epic Games.

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