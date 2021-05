Fortnite : Epic Game a versé des revenus à Sony pour le cross-play

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lors de l'annonce du cross-play deavait grincé des dents pendant plusieurs mois, ne voulant pas s'associer aux autres géantsetafin de permettre à tous les joueurs de jouer ensemble. Cependant, après une longue bataille entreet, le constructeur a décidé de changer d'avis et d'autoriser sa communauté à jouer avec des utilisateurs d'autres plateformes.Nous pouvons donc nous demander pourquoi un tel revirement de situation ? Pourquoi Sony a-t-il changé d'avis ? Et bien il semblerait que la réponse et la réalité ne soient pas aussi joyeuses et paisibles que nous aurions pu l'imaginer.Selon le rapport de The Verge , un document sur la « politique, les exigences et le processus de cross-play » datant d'août 2019 indique que. C'est-à-dire qu'Epic Games se voit dans l'obligation de verser des revenus au constructeur (Sony) si les joueurs PlayStation affectent de manière significative les statistiques du jeu afin de « compenser la réduction des revenus ».Toujours selon The Verge,, a récemment déclaré que dans certaines situations, Epic devra bel et bien payer des revenus supplémentaires à. Il prend alors pour exemple un utilisateur jouant principalement sur PlayStation, expliquant donc que s'il effectuait des achats via un iPhone, cela pourrait déclencher une compensation pour le constructeur.Rien n'indique si Sony a procédé de la même manière pour le battle royale d'Activision, mais cela ne serait pas vraiment surprenant lorsque nous savons à quel point le géant de l'industrie peine à accorder le cross-play. Rocket League en avait, par exemple, fait les frais pendant plusieurs longues semaines.