Les enfants bientôt interdits de micro sur Fortnite et Roblox ?

Le gouvernement britannique envisage d'interdire aux enfants l'utilisation des chats vocaux dans les jeux en ligne comme Fortnite et Roblox. Cette mesure vise à protéger les plus jeunes des interactions avec des inconnus, marquant un tournant majeur dans la régulation d'internet.

Entendre des voix juvéniles s'égosiller dans vos parties en ligne pourrait bientôt appartenir au passé, du moins au Royaume-Uni. Alors que le gouvernement britannique intensifie ses efforts pour lutter contre les effets néfastes d'internet sur les jeunes, une nouvelle disposition de la loi sur la sécurité en ligne pourrait interdire aux enfants d'utiliser le chat vocal dans des titres populaires tels que Fortnite et Roblox pour communiquer avec des inconnus.

Une protection renforcée contre les prédateurs en ligne

La sécurité des enfants sur internet est devenue une préoccupation majeure ces dernières années. Le Royaume-Uni a d'ailleurs déjà instauré des vérifications d'âge sur des plateformes comme Discord pour empêcher les mineurs d'échanger avec des adultes anonymes. Aujourd'hui, les autorités semblent prêtes à franchir un cap supplémentaire en ciblant directement les communications vocales intégrées aux jeux vidéo. L'objectif est de créer un bouclier numérique pour préserver les jeunes joueurs des prédateurs potentiels.

Selon les informations rapportées par le Times, le ministre de la Sécurité en ligne, Kanishka Narayan, a déclaré qu'il envisageait d'imposer ces restrictions dans le cadre d'un projet plus vaste visant à éloigner les adolescents des réseaux sociaux. Si le Royaume-Uni s'inspire de l'Australie et de son interdiction des réseaux sociaux pour les moins de seize ans, la législation australienne n'inclut pas le jeu vidéo. Cette initiative britannique serait donc une première mondiale dans l'industrie vidéoludique.

L'inquiétude croissante des autorités face aux dérives

L'idée de cette interdiction aurait germé lors d'une visite de Kanishka Narayan en Australie. Il y aurait recueilli des témoignages alarmants concernant des adultes entrant en contact avec des enfants via des plateformes de jeu, bien qu'aucun titre spécifique n'ait été publiquement pointé du doigt par le ministre.

Cette proposition trouve un écho favorable auprès de plusieurs personnalités influentes. Comme le souligne le journal Metro, la commissaire à l'enfance d'Angleterre, Rachel de Souza, a fermement soutenu cette initiative lors d'une intervention sur la chaîne Sky News.

Les garçons ne sont souvent pas sur les réseaux sociaux. Ils passent fréquemment trois ou quatre heures par jour à jouer. Et ces jeux comportent souvent des fonctionnalités qui permettent à un homme de 55 ans en Arizona de venir parler à un enfant de neuf ans.

Pour l'heure, aucune information précise n'a été communiquée sur la manière dont cette interdiction serait techniquement mise en œuvre. Toutefois, le gouvernement accorde visiblement une grande importance à ce dossier. La loi sur la sécurité en ligne étant déjà en vigueur, cette mesure ne nécessiterait pas la création d'une nouvelle législation, mais simplement des amendements aux textes existants. Il est important de préciser que ces règles ne s'appliqueraient qu'aux résidents du Royaume-Uni.

Les sanctions prévues pour les éditeurs et les plateformes qui refuseraient de se plier à ces nouvelles directives restent encore floues. Cependant, le gouvernement britannique a prouvé par le passé sa réactivité pour infliger de lourdes amendes aux entreprises enfreignant la loi sur la sécurité en ligne. Il est donc fort probable que des mesures punitives similaires soient adoptées si ce projet venait à être définitivement validé. Les géants de l'industrie, tels qu'Epic Games ou Roblox Corporation, devront sans doute repenser l'architecture de leurs systèmes de communication pour s'adapter à ces exigences britanniques, bien que la sécurité des enfants ne soient pas forcément leur priorité dans certains cas.