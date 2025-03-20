Fortnite : Encore un skin gratuit à remporter, ça sera le 21 mars

Epic Games propose aux joueurs de Fortnite de récupérer, gratuitement, une nouvelle tenue, grâce à une coupe. Nous vous expliquons comment obtenir le skin Mécanix.
Depuis plusieurs années, les joueurs de Fortnite
peuvent de temps à autre récupérer des skins, parfois exclusifs, grâce à de bonnes performances dans des tournois spéciaux. Cela a notamment été le cas avec les séries de skins Marvel ou DC Comics. Des personnes réelles ont également fait leur apparition, à l'image de Bruno Mars et d'Anderson .Paak. Mais en ce mois mars 2025, un nouveau skin sera offert à certains joueurs, une nouvelle version de Mecano, pour rendre hommage au créateur de contenu Clix, qui arrive dans la série Icône.
Comment obtenir le skin Mécanix dans Fortnite ?
Si vous souhaitez ajouter cette nouvelle tenue dans votre inventaire, et les accessoires qui vont avec, deux conditions sont à remplir. La première est de participer et performer lors la Coupe Icône Clix
. En effet, vous allez devoir participer cette Coupe
laquelle a lieu le vendredi 21 mars 2025 qui se joue uniquement en trio en mode Battle Royale classique. Vous aurez une chance d'obtenir la tenue Mécanix,
mais ce n'est pas tout, puisque les accessoires qui composent son pack seront aussi offerts
, si vous faites partie des meilleurs joueurs.
En Europe, le pack contenant tous ces cosmétiques est réservé aux 195 meilleurs trios
, ce qui restreint très largement les possibilités. Pour faire plus simple, voici les récompenses en fonction du classement :
- 1er - 195e → La tenue cosmétique Clix dans le jeu
- 1er - 195e → La pioche Double papier-marteau dans le jeu
- 1er - 195e → L'accessoire de dos cosmétique Clavier Clix dans le jeu
- 1er - 195e → L'accessoire de dos cosmétique Ourson Clix dans le jeu
- 1er - 195e → Le revêtement cosmétique Enchaînix dans le jeu
- 1er - 195e → L'emote Coup de serviette
- 1er - 195e → L'emote Groove de Clix
- 1er - 195e → L'émoticône XSET dans le jeu
- 1er - 540e → La tenue cosmétique Mécanix dans le jeu
Enfin, tous les joueurs qui marqueront au moins 8 points obtiendront l'aérosol Dr3amin dans Fortnite.
Qui plus est, pour être éligible à l'offre, il faut avoir activé l'A2F sur votre compte Epic Games
et avoir un niveau de compte supérieur ou égal à 50. Vous pouvez trouver toutes les règles du tournoi sur le site officiel
. Epic Games indique que si vous faites partie des gagnants, la récompense peut prendre plusieurs jours avant d'arriver sur votre compte.
Si vous n'arrivez pas à obtenir le skin de Mécanix lors de la Coupe Icône Clix dans Fortnite
, Epic Games précise que tous ces objets seront disponibles dans la boutique, avec différents accessoires.
commentaire (0)