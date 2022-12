Fortnite : Emplacement des PNJ/personnages (saison 1 chapitre 4)

Emplacement des PNJ de Fortnite - Saison 1

Le personnage blanc → Possibilité de se déguiser

→ Possibilité de se déguiser La faille → Possibilité d'acheter une faille

→ Possibilité d'acheter une faille L'orage → Possibilité de voir la prochaine zone de la tempête (Cela est également possible grâce aux renforts)

→ Possibilité de voir la prochaine zone de la tempête (Cela est également possible grâce aux renforts) Personnage jaune → Possibilité de le recruter

Les armes des PNJ de Fortnite

Arc Cramponneur → Via Princesse Pétula (Western Watch, à l'ouest)

→ Via Princesse Pétula (Western Watch, à l'ouest) Fusil EX-Calibre → Via Wild Ward, au nord de Shattered Slabs

→ Via Wild Ward, au nord de Shattered Slabs Le Pistolet traqueur obscur → Via Evie, au sud-ouest de la carte

→ Via Evie, au sud-ouest de la carte Fusil à pompe grondeur → Via Helsie, au nord de Faulty Splits

→ Via Helsie, au nord de Faulty Splits Fusil d'assaut à viseur rouge → Via Joni l'écarlate, au sud de la carte

À l'image de ces derniers saisons, et même des derniers chapitres,, qui se trouvent un peu partout sur la carte, afin que les joueurs puissent effectuer diverses tâches. Que ce soit pour accomplir des contrats et récupérer des lingots d'or, recruter l'un de ces personnages pour être un allié, améliorer une arme ou encore l'affronter, il y a de multiples possibilités avec ces PNJ, sans oublier les PNJ au centre de certains défis en cours de saison.Comme vous pouvez le voir sur la carte ci-dessous, via fortnite.gg , nous trouvons ces, notamment dans les lieux-dits. Pour le moment, les PNJ n'ont qu'un seul point de spawn. Cela pourrait changer en cours de saison.Concernant les significations des logos que vous pouvez voir à côté de certains de ces PNJ, les voici :Cette carte sera particulièrement utile si vous cherchez un PNJ spécifique, quelle qu'en soit la raison. De plus, au fil du temps, des défis en lien avec ces personnages pourraient être implantés, auquel cas vous pourriez avoir besoin de cette carte. Petit rappel si vous n'êtes pas habitué avec les PNJ, pour interagir avec eux, il suffit de vous en approcher et d'appuyer sur la touche indiquée. Attention cependant, si vous vous montrez hostile et que vous leur tirez dessus, ils n'hésiteront pas à riposter.Il est également possible d'obtenir une arme grâce à certaines PNJ, dont des armes exotiques :Si le spawn des PNJ venait à évoluer, ou que de nouveaux personnages arrivent, nous mettrons bien évidemment cette carte à jour, afin que vous ne soyez pas perdus.