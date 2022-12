Fortnite : Renforts, tier list des meilleurs renforts

Tier list des meilleurs renforts de Fortnite

S+ Affinités aériennes Météorologie Parkour bénéfique Premier assaut Trace sanglante S Archer Mécanique Doigts légers Fusil recycleur Guerre des buissons Soaring Sprint Spécialiste des arcs Storm Mark Supercharge A Bolidage d'office Party Time Soins éclaboussants Tactical Armory B Destruction explosive Pistolets amplifiés Rushing reload C Chug Gunner D Pêche à la méduse

Liste des renforts

Affinités aériennes Vous permet de redéployer votre planeur.





Premier Assaut La première balle du chargeur de votre fusil d'assaut inflige des dégâts supplémentaires.





Doigts Légers Les armes qui utilisent des balles légères se rechargent plus vite.





Spécialiste des arcs Les arcs tirent et se rechargent plus vite, et vous regagnez des flèches au fil du temps.





Archer mécanique Vous recevez un arc explosif et un arc à onde de choc.





Destruction explosive Les objets que vous détruisez (hors structures des joueurs) ont une chance de faire apparaître des explosifs.





Fusil recycleur Les armes utilisant des balles normales ont une chance de ne pas consommer de munitions.





Parkour bénéfique Votre énergie se régénère brièvement après avoir escaladé ou enjambé un obstacle.





Super Charge Les véhicules dans lesquels vous vous trouvez ne consomment pas de carburant et sont plus résistants.





Trace sanglante Les ennemis touchés par votre fusil de précision ou votre arc sont brièvement marqués.





Guerre des buissons Vous regagnez des PV et une partie du bouclier quand vous êtes dans la végétation épaisse.





Bolidage d'office Équipe les voitures ou camions que vous utilisez de pneus tout-terrain et d'un chasse-pierres.





Météorologie Vous pouvez voir chaque prochain cercle de tempête.





Soins éclaboussants Vous avez une chance de trouver un aspergeur du brave dans tout contenant que vous ouvrez.





Pêche à la méduse Vous recevez une canne à pêche, mais elle ne permet d'attraper que des méduses.





Party Time Vous obtenez des ballons.





Chug Gunner Vous obtenez un Canon à Splash.





Rushing reload Vous rechargez votre fusil à pompe en courant.





Tactical Armory Permet d'obtenir un fusil à pompe et un fusil d'assaut.





Soaring Sprints Permet de sauter plus haut et d'avoir une gravité réduite.





Storm Mark Permet de connaître l'emplacement des ennemis lorsque la tempête se rétracte.





Pistolets amplifiés La capacité du chargeur des pistolets est grandement augmentée.





La saison 1 du chapitre 4 deest arrivée avec de nombreuses nouveautés, comme les. Il s'agit tout simplement de bonus passifs, que les joueurs peuvent activer durant la partie. Plus la partie s'allonge, plus vous pourrez en obtenir. Jusqu'à quatre renforts peuvent être obtenus, et certains sont plus intéressants que d'autres.C'est pourquoi nous vous proposonsci-dessous. Cependant, sachez que ces renforts sont tous plus ou moins bien, et que cela dépendra surtout de la façon dont vous jouez, mais aussi de la chance que vous aurez, lors du choix.Bien évidemment, cette tier list n'est pas arrêté et cela va essentiellement dépendre de comment vous aimez jouer. Cela vous donne toutefois une bonne idée des renforts les plus intéressants. D'autant plus que le choix est limité entre deux à chaque fois, ce qui restreint les possibilités. Vous aurez néanmoins l'occasion de modifier une fois le choix gratuitement.L'article sera mis à jour au fil du temps, lorsque Epic Games ajoutera de nouveaux renforts dans Fortnite.